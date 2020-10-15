HT KULÜP
Arama

AVM ziyaretçileri...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gamze Keçeli, Aslı Şen ve Cem-Hülya Kalyoncu çifti İstanbul'un elit AVM'lerinde objektiflere yansıdılar.

Cemiyet dünyasının tanınmış iş insanlarından Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize takılan isimler arasındaydı. Kısa bir süre mağazada dolaşan Keçeli daha sonra Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki gezintisine devam etti. Aslı Şen eşi Metin Şen'in sahibi olduğu Kanyon Serafina'da objektiflerimize takıldı. Öğle yemeği için yakın dostlarının gelmesini bekleyen Aslı Şen, bu süre zarfında telefonu ile meşgul oldu. Aslı Hanım daha sonra arkadaşları ile yemek yedikten sonra Kanyon Alışveriş Merkezi'nden ayrıldı. Pandemi ile birlikte sosyal hayata ara veren cemiyet hayatının ünlü isimleri Aqua Florya'daki balık restoranında bir araya geldi.Yemeğe Cem-Hülya Kalyoncu çifti de katıldı.

Etiketler
AVM ziyaretçileri... Cem-Hülya Kalyoncu aslı şen Gamze Keçeli avm
BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davetler Sanatseverler sergide buluştu 15 Ekim 2020 Perşembe Devamını Oku
Davetler Eğlenceli buluşma... 13 Ekim 2020 Salı Devamını Oku
Davetler Yeni sezona iki sergi... 09 Ekim 2020 Cuma Devamını Oku

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X