AVM ziyaretçileri...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Gamze Keçeli, Aslı Şen ve Cem-Hülya Kalyoncu çifti İstanbul'un elit AVM'lerinde objektiflere yansıdılar.

Cemiyet dünyasının tanınmış iş insanlarından Nedim Keçeli'nin eşi Gamze Keçeli geçtiğimiz gün alışveriş için geldiği Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize takılan isimler arasındaydı. Kısa bir süre mağazada dolaşan Keçeli daha sonra Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki gezintisine devam etti. Aslı Şen eşi Metin Şen'in sahibi olduğu Kanyon Serafina'da objektiflerimize takıldı. Öğle yemeği için yakın dostlarının gelmesini bekleyen Aslı Şen, bu süre zarfında telefonu ile meşgul oldu. Aslı Hanım daha sonra arkadaşları ile yemek yedikten sonra Kanyon Alışveriş Merkezi'nden ayrıldı. Pandemi ile birlikte sosyal hayata ara veren cemiyet hayatının ünlü isimleri Aqua Florya'daki balık restoranında bir araya geldi.Yemeğe Cem-Hülya Kalyoncu çifti de katıldı.