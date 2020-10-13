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Alışveriş ve spor...

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Cemiyet hayatının ünlü simalarından Melda Kamhi Kosif ve Yasemin Kamhi AVM'de zaman geçiriken Aslı Şen Bebek'te sabah sporu yaptı.

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Yasemin Kamhi geçtiğimiz gün kızı Melda Kamhi Kosif ile alışveriş için geldikleri Kanyon Alışveriş Merkezi'nde objektiflerimize yansıdı. Anne kız bir süre alışveriş merkezinde mağazaları dolaştıktan sonra çıkışta sağlıklı ürünler satan bir mağazaya uğradı. Daha sonra alışveriş merkezinden ayrılan anne kız objektiflerimize böyle yansıdı. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Şen sabah sporu yaptı. Şen'e şarkıcı Ayla Çelik eşlik etti. Sporu sonlandıran ikili kahve içerek günün yoğunluğunu attı.

Onur AYDIN

Etiketler
Alışveriş ve spor... Yasemin Kamhi Melda Kamhi Kosif aslı şen avm
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