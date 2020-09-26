Caddelerde keyifli gün...

Turcas Petrol'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Batu Aksoy'un eşi Gözde Aksoy Bebek'e gelen isimler arasındaydı. Güzel havayı fırsat bilen Aksoy Bebek'te yalnız yürüyerek vakit geçirdi. Neslişah Alkoçlar eşi Engin Altan Düzyatan ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Mutlu bir evlilikleri bulunan çift, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelerek Zuma restaurant da baş başa akşam yemeği yediler. Markalar Sokağı'nda görüntülenen çift soruları cevapsız bırakırken muhabirlere "İyi akşamlar, kolay gelsin" demekle yetindi.
Onur AYDIN