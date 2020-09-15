İş dünyası AVM'de...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Kemal Gülman ve Abdurrahim Albayrak soluğu AVM'de aldı.

İş dünyasının tanınan isimlerinden birisi olan Kemal Gülman, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen Gülman, yoğun geçen haftanın ardından yakın dostları ile bir araya gelerek, keyifli bir gün geçirdi. Her zaman klasik ve takım elbiseyle görmeye alışık olduğumuz başarılı iş insanı, bu kez objektiflere eşofmanları ile yansıması dikkat çekti. İş ve spor dünyasının tanınan ve sevilen ismi Abdurrahim Albayrak, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Galatasaray futbol takımının oynayacağı maç öncesinde kısa bir alışveriş turu yapan Albayrak, alışveriş sonrasında da yakın dostları ile bir araya geldi. Maç saatinin yaklaşması ile AVM'den ayrılan Abdurrahim Albayrak, kendisini almaya gelen özel aracıyla Galatasaray, maçının oynanacağı stada doğru yola çıktı.