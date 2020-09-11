Tedbirli AVM turu..

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Aslışah Alkoçlar ve Burcu Erçil AVM'de zaman geçirdiler.

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları turlayan Alkoçlar, vitrinleri incelerken görüntülendi. Telefon konuşması yaparak alışveriş turu atan Aslışah hanım, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmazken, koronavirüs önlemlerine harfiyen uyuyor olması dikkatlerden kaçmadı. Cemiyet hayatının tanınan simalarından olan Burcu Erçil, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde özel aracı ile AVM'ye gelen sosyetik güzel, spor giyimi ve bandana tarzı maskesi ile dikkat çekti. Spora geldiğini söyleyen Erçil, "Daha erken burda olmam lazımdı. Fakat sabah toplantım uzayınca geciktim biraz. Şimdide daha fazla geç kalmadan salona gitmeliyim" açıklamasında bulundu.

Hakan YAĞCI