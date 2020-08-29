HT KULÜP
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Nişantaşı caddeleri hareketlendi...

HABERİN FOTOĞRAFLARI

İşlerini halletmek üzere Nişantaşı'na gelen iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri, HT Kulüp objektifine yansıdı

61 yaşındaki başarılı iş kadını Betina Marchler, önceki gün sevgilisi Sinan Dereli ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. Amerikan Hastanesi’ne girerken objektiflere yansıyan ikili, objektiflere gülümserken, kendilerine yöneltilen soruları da yanıtsız bıraktılar. Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Ralf Tezman da Nişantaşı’ndaydı. Kontrol amaçlı hastaneye gelen Tezman, aldığı önlemler ile takdir topladı. Maskesinin yanı sıra giydiği cerrahi eldivenler ile de dikkat çeken Tezman, daha sonra hastaneden ayrıldı. Murat Pilevneli ise yakın arkadaşı Aslı Pamir'le Nişantaşı'nda objektiflerimize yansıyan isimlerdendi.

Onur AYDIN

Etiketler
nişantaşı cadde Ralf Tezman aslı pamir Murat Pilevneli
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