Cadde ve AVM ziyaretçileri

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Pelin Akın Özalp, Abdurrahim Albayrak ve Aslışah Alkoçlar İstanbul'un elit AVM'lerinde ve caddelerinde objektiflere yansıdılar.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp Bebek'te görüntülendi. Oğlunu 1 buçuk ay sonra kucağına alacak olan Özalp, vitrinlere bakınarak Bebek caddelerinde gezindi. Uzun süre caddede dolaşan Özalp daha sonra arabaya binerek caddeden ayrıldı. İş adamı Emin Hitay ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sezonun bitmesi ve transfer döneminin de açılması ile birlikte yoğun bir trafiği olan Abdurrahim Albayrak, bu yoğun tempoya kısa bir ara verip yakın dostlarıyla bir araya geldi. Meydan katında bulunan bir restoranda yakın dostları ile bir araya gelen başarılı iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın yönetiminde olduğu Galatasaray takımının logosunu taşıyan maskesini takması da dikkatlerden kaçmadı. Tek başına alışverişe çıkan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar bir süre mağazaları dolaşıp sezon alışverişi yaptı. Alışveriş esnasında yakın dostları ile de karşılaşan Alkoçlar, Beymen Morini'de dostları ile yorgunluk kahvesi içip uzun süre sohbet etti. Aslışah Alkoçlar'ın giydiği yazlık spor kıyafeti ve fit vücudu ile adeta göz kamaştırdı.

Onur AYDIN