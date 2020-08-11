Evlilikte kriz çözüldü

İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, çocuklarıyla birlikte ailece yemeğe çıktı.

İş adamı İzzet Özilhan ve eşi Yasemin Özilhan, ailece yaptıkları Bodrum tatillerinin ardından İstanbul'a döndü. İzzet-Yasemin Özilhan, çocuklarıyla birlikte Kuruçeşme İnari isimli mekanda görüntülendi. Çocukları ile birlikte zaman geçiren çiftin yaşanan olaylar ile ilgili oldukça keyifsiz olduğu gözlerden kaçmadı. İkili arasında geçtiğimiz günlerden kıskançlık krizi yaşanmıştı. Yasemin Özilhan eşi İzzet Özilhan’ı sosyal medya adresinden takip etmeyi bırakmıştı. Mekanda yaklaşık 1 saat gibi kısa bir süre oturan çiftin masadaki suskunluğu çıkışta da devam etti. Mekandan önce Yasemin Özilhan çıkarken eşi ve çocukları ile vedalaşmadan aracına binmesi dikkatlerden kaçmadı. İzzet Özilhan ise muhabirlerin “Kriz devam ediyor mu?” sorularına “Arkadaşlar çocuklar var yanımızda, kriz felan yok“ demek ile yetindi.

Onur AYDIN