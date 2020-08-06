Cadde ve alışveriş molası

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, soluğu Bebek caddelerinde ve AVM'de aldı.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden birisi olan Kemal Gülman, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Meydan katında bulunan Cantinery'de yakın dostları ile bir araya gülen Gülman, burada uzun arkadaşları ile vakit geçirdi. Her zaman olduğu şıklığı ile dikkat çeken Kemal Gülman, fotoğrafını çeken muhabirlere, " iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin." demekle yetindi. Bebek'te bir balıkçıda rastladığımız Maide Kurttepeli ise balık aldıktan sonra evine doğru yürüdü.

Ferit TUĞLUK