Reşat Balcıoğlu

Bodrum, Çeşme, Göcek sezona hızlı başladı...

22 Haziran 2022 Çarşamba
Reşat Balcıoğlu

Takvimler Haziran ayını gösterip okullar tatil olunca iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin de rotası genelde Ege ve Akdeniz sahilleri oluyor. Teknelerini Bodrum, Göcek ya da Çeşme'ye demirleyen ünlü isimler, tatilin de startını vermiş oluyor.

HT Kulüp ekibi olarak sahillerin nabzını tutmaya bu sene de devam ediyoruz. Kim, kiminle, nerede, tatilde anbean sizlerle...

Gelelim bu sene sezonu erken açanlara...

Mayıs başında Göcek'e teknesini demirleyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Koç ve çocuklarıyla tatile erken başladı... Sonrasında ise Nevbahar Hanım, dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ı teknesinde ağırladı... Bu tatilde Nevbahar Hanım'a çok sevdiği arkadaşı Esra Dinçkök eşlik etti.

Tekne tatilini çok seven Dilek - Ali Nuri Türker çifti, Bodrum'a demirleyen ünlü isimlerden...

Neredeyse bu yaz herkes Bodrum'da diyebilirim... İş insanı Neşet Yalçın'ın eşi Şirin Yalçın, Bodrum'a ilk ayak basanlardan... Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Atabarut'un da tatilde ilk tercih ettiği yer Bodrum oldu. Neslişah- Engin Altan Düzyatan çifti de çocuklarını alarak Bodrum'un yolunu tutanlardan...

Her sene olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u mesken tutan Arzu - Ömer Sabancı çifti de tekne keyiflerinde HT Kulüp objektifine yansıyan isimlerden oldular.

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Raytinglerimiz, tarafsızlığımız ve özel yayıncılığımızla Güney sahillerimizden çok çarpıcı görüntülerle bu yaza da damga vuracağız.

Özel haber ekibimiz Hakan Yağcı, Onur Aydın, Eren Gürel ve Atakan Makar, Çeşme, Bodrum, Göcek ve bütün Ege Akdeniz sahillerinden gerek iş dünyasından gerek magazin dünyasından özel haberleri sizler için takip ediyorlar. Bizi izlemeye devam edin.

Dedim ya sezon daha yeni başladı... Üç ay kısa gibi gözükse de daha kimbilir hangi ünlü isim HT Kulüp'ün objektifine tatil keyfinde takılacak..

Bekleyip görelim...


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