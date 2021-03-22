Reşat Balcıoğlu
Reşat Balcıoğlu rbalcioglu@bloomberght.com
22 Mart 2021 Pazartesi

Sanatın iyileştirici gücü...
09 Mart 2021 Salı

Yeni normalde sosyal hayat...
25 Ocak 2021 Pazartesi

Yeni normalde sömestr tatili...
05 Ocak 2021 Salı

Önce sağlık ve huzur...

03 Aralık 2020 Perşembe

Zor günler...
21 Ekim 2020 Çarşamba

Yeni dönem 'sanat davetleriyle' başladı...
17 Eylül 2020 Perşembe

Bir Cumhuriyet kadınının vedası Suna Kıraç...
10 Ağustos 2020 Pazartesi

Tatilde son turlar...
03 Temmuz 2020 Cuma

Sosyete tatil sezonunu açtı...
30 Mayıs 2020 Cumartesi

Koronalı sosyal hayat...
17 Mart 2020 Salı

Zor günler...
06 Mart 2020 Cuma

Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...
21 Şubat 2020 Cuma

Bahar havası...
28 Ocak 2020 Salı

Sömestr tatilcileri...
27 Aralık 2019 Cuma

Mutlu yıllar...
10 Aralık 2019 Salı

Yılbaşı davetleri...
28 Kasım 2019 Perşembe

6 yıllık evliliği YASAK AŞK mı bitirdi?
15 Kasım 2019 Cuma

Tatil modu...
15 Ekim 2019 Salı

Davetlerde sonbahar havası...

17 Eylül 2019 Salı

Yeni sezona sanat ve modayla başladık...