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Güncel
Davetler
Caddeler
Haftanın Şıkları
Moda
Tatil
Söyleşi
Jet Set
Magazin Hattı
Yazarlar
Galeri
Video
Reşat Balcıoğlu
rbalcioglu@bloomberght.com
22 Mart 2021 Pazartesi
Sanatın iyileştirici gücü...
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09 Mart 2021 Salı
Yeni normalde sosyal hayat...
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25 Ocak 2021 Pazartesi
Yeni normalde sömestr tatili...
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05 Ocak 2021 Salı
Önce sağlık ve huzur...
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03 Aralık 2020 Perşembe
Zor günler...
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21 Ekim 2020 Çarşamba
Yeni dönem 'sanat davetleriyle' başladı...
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17 Eylül 2020 Perşembe
Bir Cumhuriyet kadınının vedası Suna Kıraç...
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10 Ağustos 2020 Pazartesi
Tatilde son turlar...
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03 Temmuz 2020 Cuma
Sosyete tatil sezonunu açtı...
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30 Mayıs 2020 Cumartesi
Koronalı sosyal hayat...
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17 Mart 2020 Salı
Zor günler...
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06 Mart 2020 Cuma
Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun...
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21 Şubat 2020 Cuma
Bahar havası...
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28 Ocak 2020 Salı
Sömestr tatilcileri...
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27 Aralık 2019 Cuma
Mutlu yıllar...
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10 Aralık 2019 Salı
Yılbaşı davetleri...
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28 Kasım 2019 Perşembe
6 yıllık evliliği YASAK AŞK mı bitirdi?
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15 Kasım 2019 Cuma
Tatil modu...
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15 Ekim 2019 Salı
Davetlerde sonbahar havası...
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17 Eylül 2019 Salı
Yeni sezona sanat ve modayla başladık...
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