Tatilde son turlar...

Koronavirüs dolayısıyla geç başlayan tatil sezonu, okulların açılacak olması sebebiyle erken bitecek gibi görünüyor. Gerçi okulların açılıp açılmayacağı da kesin belli olmasa da tatilciler yavaş yavaş dönmeye başladılar.

Hal böyle olunca Ege ve Akdeniz kıyıları, sakinliğe kavuştu diyebiliriz. Bu yaz, en çok misafir ağırlayan kişi hiç kuşkusuz iş adamı Hamdi Akın oldu. Bodrum'da yeni projesini dostlarına tanıtmak amacıyla yaz başından bu yana ünlü isimleri ağırlayan başarılı işadamı, Ege'nin tadını en çok çıkaran isimlerden.

Akbank Holding Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ile eşi Haluk Dinçer de Los Angeles'ta başladıkları tatillerini Marmaris'te devam ediyor. Ailece uzun bir süre Amerika'da tatilde olan Dinçerler, bu kez Marmaris'e gitti.

Yaz başından bu yana Bodrum'u mesken tutan bir ünlü isim de Elif Dürüst oldu. Henüz İstanbul'a dönmeye niyeti olmayan Elif Hanım, yazlığında deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey de Bodrum'u tercih etmişti. Sevgilisi Eren Morova ile Ege'nin serin sularında kulaç atan Alara Hanım, İstanbul'a döndü.

Yasa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sabancı da tatilin tadını çıkarıyor. Hebilköy'e demirlediği teknesinde istirahat eden Yalçın Sabancı, her sene Bodrum'u tercih ediyor.

Golf sever tatilciler, 15 Ağustos'ta Bodrum'da buluşuyor. Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan turnava için geri sayım başladı. İş dünyasından birçok ünlü ismin sahaya çıkacağı turnuva, yazın son günlerinde oldukça renkli anlara sahne olacak gibi görünüyor...

Gönül ister ki tatil hiç bitmesin ancak sezon yavaş yavaş bitiyor ve tatilciler geri dönüyor.

Hepinize iyi haftalar...