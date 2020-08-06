HT KULÜP
Arama
HABER HATTI
HT KULÜP YAZARLARI
Kadir Kaymakçı
Alaçatı 'Fight Club' 06 Ağustos 2020 Perşembe, 10:56:28

2000’li yılların başında Çeşme’nin dibinde, İzmirlilerin ‘bildiğin köy’ diye burun kıvırdığı ‘turist’ canavarının henüz keşfetmediği küçük, kendi halinde bir yerdi Alaçatı.
Sonra medyamızın güzide köşelerinde sakızlı kahvesinden, ‘reyhanlı domat pilavı’na bir Alaçatı romantizmi rüzgarı esmeye başladı... O rüzgar üç-beş yıl içinde bir fırtınaya döndü.
Köy içinin dar sokaklarında yürüyüp, meydandaki kahvede kahve içmeye gelenlere bu sakinlik, dinginlik yetmedi.
Reyhanlı domat pilavı da bir yere kadardı yani!
Beach clublar, müziğin sesinin sabahlara kadar susmadığı mekanlarla tıka basa doldu Alaçatı...
Bir Provence havası, Toskana tadı, bir tatlı huzur için Alaçatı’ya gidenlerin yerini bütün gün yatıp akşam üstü beach club’larda coşan ardından eski taş evlerin avlularında konuşlanan mekanlarda sabahlara kadar eğlenmek isteyen parti canavarları aldı.
Ülke turizm adına iyi bir şey gibiydi bu değişim... Alaçatı’dan bir Ibiza, bir Mykonos çıkarsak fena mı olurdu...
Maalesef olmadı!
Alaçatı, sakızlı kahvesi ya da reyhanlı domat pilavı, Ot Festivali’yle değil anlı şanlı beach clublar’ında müşterilere atılan ‘meşhur dayakları'yla gündeme geliyor birkaç yıldır.
Bu dayaklar o kadar ünlü ki hatırlarsanız Fatih Terim bile ta Bodrum’dan kalkıp adam dövmeye gelmişti bölgeye!
Geçen hafta sonu da meşhur Alaçatı dayağından nasibini alan Ukraynalı model Daria Kyryliuk oldu...

“KESİN DÖVMÜŞLERDİR”

Kendisiyle birlikte 4 kız arkadaşının ve sevgilisinin Momo Beach’in güvenlik görevlileri tarafından dövüldüğünü iddia eden Kyryliuk, yüzü gözü kan içinde fotoğraflarını “Sessiz kalmak istemiyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Mekanın yetkilileri iddialara yayınladıkları bir video ve “Biz değil sevgilisi dövdü” tadında bir açıklamayla cevap verdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu kabul edilemez magandalığın kimsenin yanına kar kalmayacağını hep birlikte göreceğiz” diye açıklama yaptı.
Çeşme Kaymakamlığı dün gece koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 6 kez ceza verdiği mekanı apar topar kapattı!
Olayı yargıya taşıdı... Sonucunu bekleyip göreceğiz...
Ancak benim asıl ilgimi çeken şey olay ortaya çıktığı andan itibaren neredeyse herkesin “Kesin dövmüşlerdir” diye düşünmesi oldu!

ALAÇATI’DA DAYAK VAKA-İ ADİYE

Alaçatı bölgesindeki bu mekanlara bir kez giden herkes için bu ‘dayak’ olayı hiç de sürpriz değil...
İnternette kısa bir aramda onlarca “Alaçatı’da garsonlar müşteriyi dövdü”, “Beach parti sonrası tekme tokat dayak” haberleriyle karşılaşıyorsunuz...
Bölgeyi çok iyi bilen bazı arkadaşlarım “Mankene dayak sizin duyduğunuz asıl duymadıklarınız olay” diye anlatıyor.
Patlayan silahlar, Alaçatı sokaklarına taşan kavgalar, gasp olayları için ‘vaka-i adiye’ diyorlar. Neredeyse her gece kapısına polisin gitmediği mekan kalmamış bölgede...
Taşkınlık yapan, çevresini rahatsız eden kişileri sessiz sedasız bir kenara çekip güvenlik güçlerine teslim etmek çok zor olmasa gerek kapılardaki görevliler için... Zaten bu şekilde müdahale etmek için eğitim almış olmaları gerekiyor.
Oysa beach club’ların ya da eğlence mekanlarının kapısında ‘tipine’ bakıp içeriye öyle adam alan korumalar bir olay çıktığında güvenlik güçlerini beklemeyip kendi cezalarını kendileri kesiyor! Alaçatı mı Teksas mı belli değil!

SÖZÜN BİTTİĞİ YER BURASI!

Daria Kryrliuk’un yediği dayak bugün İngiliz magazin sitelerine düşmüştü hemen... “GQ modelini Türkiye’nin lüks tatil beldesinde korumalar dövdü” diyerek Daria’nın kanlı yüzünün fotoğraflarını koymuşlardı.
2019 yılında 45 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelirle rekor kırmış, 2020’de 55 milyondan fazla turist, 41 milyar dolar gelir hedeflenirken dayakçı ‘beach club’lar Covid-19’dan daha büyük zarar veriyor turizm sektörüne...
Hükümet koronavirüs yüzünden can çekişen turizm sektörünü ayakta tutabilmek ve ülkeye bir turist fazla getirmek için dünyanın dört bir yanında çalışırken, ‘misafirleri’nin üzerine titremesi gereken işletmelerin onları tekme tokat dövmesi sözün bittiği yer oluyor bence!
Kadına yönelik şiddetin ve aile için şiddetin önlenmesini amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının tartışıldığı, neredeyse her gün bir kadının öldürüldüğü bir ortamda tatile gelen kadın turistlerin ağzını burnunu kırmak tuz biber oldu resmen!
Yukarıda da dediğim gibi maalesef Alaçatı bölgesindeki mekanlar bindikleri dalı kesiyorlar...
Mekanlarında yaşanan bir olayın ardından neden kimsenin “Yok yahu dövmemişlerdir” diye düşünmediğini kendi kendilerine sorup şapkayı önlerine koymaları gerekiyor bir an önce... Böyle giderse yakında beach’lerinde kendi kendileriyle ‘gölge boksu’ yaparlar...
Yazarın diğer yazıları
Alaçatı 'Fight Club' 2000'li yılların başında Çeşme'nin dibinde, İzmirlilerin 'bildiğin köy' diye burun kıvırdığı 'turist' canavarının henüz keşfetmediği küçük, kendi halinde bir yerdi Alaçatı.Sonra medyamızın güzide köşelerinde sakızlı kahvesinden, 'reyhanlı domat pilavı'na...
Eski güzel günler o kadar güzel miydi? Az önce ıslatılmış toprak zeminde arka arkaya dizilmiş tahta sandalyelerden birinin üzerinde oturuyorum. Babam bir yanımda annem diğer yanımda. Karşımızda beyaza boyanmış dev bir duvar yükseliyor. Telaşlı çiftler aceleyle yerlerine geçerken içi buz ve...
Charlize Theron’la ‘kırık’ bir röportaj hikayesi! "Zaman Tanrısı babası Kronos'tan ölümsüzlüğün koşullarını öğrenen yarı at yarı insan Chiron, ölümsüz olmak istememiş. Herkül'ün attığı bir okla kazara bacağından vurulduğunda ne yarayı iyileştirebilmiş ne de ölümsüz olduğu için ölebilmiş! Tanrılardan...
İyi insanlar sadece filmlerde mi oluyor Ozan? 30 yıldan fazladır Britanya'da şiddet gören, eşleri ya da sevgilileri tarafından öldürülen kadınlar için mücadele eden Davina James-Hanman, 'kadın katili' erkeklerin her zaman bir canavar olmadığını söylüyor: "Çoğunlukla çevreleri tarafından sevilen,...
Hızlı yürü genç yaşa "Biraz yavaş yürüyebilir misin?" dedi, daha üç gün önce hayatımın geri kalanını onunla birlikte yürümek için imza attığım kadın: "Yetişemiyorum, çok hızlı yürüyorsun!"Geriye dönüp ona baktım.O mu hızlanmalıydı ben mi yavaşlamalıydım bilemedim önce......
BEĞEN TAKİP ET TAKİP ET

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X