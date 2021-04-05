Kadir Kaymakçı
Kadir Kaymakçı
05 Nisan 2021 Pazartesi

İlk Nobelli TikTok’çu Orhan Pamuk olur mu?
15 Mart 2021 Pazartesi

Hiç eskimeyen 'Friends'' de artık eskidi mi?
08 Mart 2021 Pazartesi

Margaret Atwood'un 'Öldürülmüş Kız Kardeşler Şarkısı'
22 Şubat 2021 Pazartesi

Doğan Cüceloğlu’ndan miras soru: “Hakikaten yaşadım mı ben?”
01 Şubat 2021 Pazartesi

Evlerimiz evlerimiz olmaktan çıkıyor mu?
25 Ocak 2021 Pazartesi

Avustralya'yı ayağa kaldıran Türk taklacı güvercini Joe
11 Ocak 2021 Pazartesi

Robot terzi Mr. Hemmick kendi söküğünü dikebilir mi?
21 Aralık 2020 Pazartesi

2020 sayılmaz 2021’i iki yıllık yaşayacağım
08 Aralık 2020 Salı

Dizilerde pandemiden bahsedilmeli mi edilmemeli mi?
24 Kasım 2020 Salı

Ne deyyon Meryem!
12 Kasım 2020 Perşembe

Netflix’ten Türkiye kolajı: ‘Bir Başkadır’
03 Kasım 2020 Salı

Biz neden sürekli aynı ölümü yaşıyoruz!
09 Ekim 2020 Cuma

Mutluyum, mutlusun, mutsuzuz!
14 Eylül 2020 Pazartesi

Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum!
21 Ağustos 2020 Cuma

Çocukluğunuz size ne kadar uzak?
11 Ağustos 2020 Salı

beIN Sports’dan kendi kalemize gol!
06 Ağustos 2020 Perşembe

Alaçatı 'Fight Club'
04 Ağustos 2020 Salı

Eski güzel günler o kadar güzel miydi?
14 Temmuz 2020 Salı

Charlize Theron’la ‘kırık’ bir röportaj hikayesi!
07 Temmuz 2020 Salı

İyi insanlar sadece filmlerde mi oluyor Ozan?