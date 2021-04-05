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Güncel
Davetler
Caddeler
Haftanın Şıkları
Moda
Tatil
Söyleşi
Jet Set
Magazin Hattı
Yazarlar
Galeri
Video
Kadir Kaymakçı
05 Nisan 2021 Pazartesi
İlk Nobelli TikTok’çu Orhan Pamuk olur mu?
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15 Mart 2021 Pazartesi
Hiç eskimeyen 'Friends'' de artık eskidi mi?
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08 Mart 2021 Pazartesi
Margaret Atwood'un 'Öldürülmüş Kız Kardeşler Şarkısı'
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22 Şubat 2021 Pazartesi
Doğan Cüceloğlu’ndan miras soru: “Hakikaten yaşadım mı ben?”
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01 Şubat 2021 Pazartesi
Evlerimiz evlerimiz olmaktan çıkıyor mu?
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25 Ocak 2021 Pazartesi
Avustralya'yı ayağa kaldıran Türk taklacı güvercini Joe
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11 Ocak 2021 Pazartesi
Robot terzi Mr. Hemmick kendi söküğünü dikebilir mi?
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21 Aralık 2020 Pazartesi
2020 sayılmaz 2021’i iki yıllık yaşayacağım
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08 Aralık 2020 Salı
Dizilerde pandemiden bahsedilmeli mi edilmemeli mi?
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24 Kasım 2020 Salı
Ne deyyon Meryem!
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12 Kasım 2020 Perşembe
Netflix’ten Türkiye kolajı: ‘Bir Başkadır’
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03 Kasım 2020 Salı
Biz neden sürekli aynı ölümü yaşıyoruz!
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09 Ekim 2020 Cuma
Mutluyum, mutlusun, mutsuzuz!
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14 Eylül 2020 Pazartesi
Her şeyi bitirmeyi düşünüyorum!
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21 Ağustos 2020 Cuma
Çocukluğunuz size ne kadar uzak?
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11 Ağustos 2020 Salı
beIN Sports’dan kendi kalemize gol!
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06 Ağustos 2020 Perşembe
Alaçatı 'Fight Club'
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04 Ağustos 2020 Salı
Eski güzel günler o kadar güzel miydi?
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14 Temmuz 2020 Salı
Charlize Theron’la ‘kırık’ bir röportaj hikayesi!
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07 Temmuz 2020 Salı
İyi insanlar sadece filmlerde mi oluyor Ozan?
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