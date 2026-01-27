Gözde çift Paris Moda Haftası'nda...

Rihanna ve ASAP Rocky, Paris Moda Haftası için gittikleri Fransa başkentinin tadını çıkarıyor. Üç çocuklu çift, Paris'te moda etkinliği sonrası romantik bir akşam yemeğine giderken görüntülenirken şıklıkları ve birbirleriyle uyumlu kıyafet seçimleriyle dikkat çekti. Rocky, kürklü deri ceket ve bere kombinini, Rihanna ise kahverengi bir kıyafet ve leopar desenli bir el çantasını tercih etti. Moda Haftası'nın başından bu yana defilelere katılan ünlü çift, bu ayın başlarında ASAP Rocky'nin yeni albümü 'Don't Be Dumb'ı tanıtmak için New York'taydı. Üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, gözlerden uzak kalmayı değil, istediği etkinliklerde boy göstermeyi tercih ediyor. 2019'da ilişkileri başlayan, aşklarını 2021'de kamuoyuna duyuran Rihanna ile ASAP Rocky çiftinin 3 yaşında RZA, 2 yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz dört aylık olan Rocki adında kızları var.