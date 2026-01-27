Gözde kayak merkezinde otelleri bulunan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti Uludağ'da sezon değerlendirmesi yaptılar.
Giriş: 27 Ocak 2026 Salı
BAHAR-OZAN ŞER
BAHAR-OZAN ŞER
BAHAR-OZAN ŞER
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
Uludağ'da kayak sezonu...
Gözde kayak merkezinde otelleri bulunan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti Uludağ'da sezon değerlendirmesi yaptılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.