Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat torunu Naomi King Biden, tatil için Çeşme'yi tercih etti. Arkadaşlarının da kendisine eşlik ettiği Naomi King Biden için ajanlar, önce çevre kontrolü yaptı.

Naomi King Biden, ajanların çevre kontrolü yapmasından bir saat sonra plaja geldi. Kalabalık arkadaş grubuyla gün boyu loca da oturan Biden ara ara yerinden kalkarak etrafı seyretti. Naomi Biden’ın mekanda olduğu saatlerde kendisine eşlik eden çok sayıda koruma ise sahilde nöbet tuttu. 29 yaşındaki Naomi King Biden, Hunter Biden ile Kathleen Buhle'nin kızları olarak 21 Aralık 1993'te Washington'da dünyaya geldi. Pennsylvania Üniversitesi'nde uluslararasıi ilişkiler, Columbia Üniversitesi'nde ise hukuk öğrenimi gören Naomi King Biden, bir hukuk firmasının ortağı. 2021'den bu yana Beyaz Saray'da yaşayan Naomi King Biden, bazı dış ülkelere bulunduğu resmi ziyarette dedesi Joe Biden'a eşlik etti. Naomi King Biden, 2022'de Peter George Heermann Neal ile Beyaz Saray'da evlendi. Beyaz Saray'da evlenen ilk başkan torunu oldu.

Onur AYDIN