Tatil

Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı'nın torunu Naomi King Biden, kalabalık ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor.

Giriş: 01 Temmuz 2023 Cumartesi
Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı Joe Biden'ın avukat torunu Naomi King Biden, tatil için Çeşme'yi tercih etti. Arkadaşlarının da kendisine eşlik ettiği Naomi King Biden için ajanlar, önce çevre kontrolü yaptı.


Naomi King Biden, ajanların çevre kontrolü yapmasından bir saat sonra plaja geldi. Kalabalık arkadaş grubuyla gün boyu loca da oturan Biden ara ara yerinden kalkarak etrafı seyretti. Naomi Biden’ın mekanda olduğu saatlerde kendisine eşlik eden çok sayıda koruma ise sahilde nöbet tuttu. 29 yaşındaki Naomi King Biden, Hunter Biden ile Kathleen Buhle'nin kızları olarak 21 Aralık 1993'te Washington'da dünyaya geldi. Pennsylvania Üniversitesi'nde uluslararasıi ilişkiler, Columbia Üniversitesi'nde ise hukuk öğrenimi gören Naomi King Biden, bir hukuk firmasının ortağı. 2021'den bu yana Beyaz Saray'da yaşayan Naomi King Biden, bazı dış ülkelere bulunduğu resmi ziyarette dedesi Joe Biden'a eşlik etti. Naomi King Biden, 2022'de Peter George Heermann Neal ile Beyaz Saray'da evlendi. Beyaz Saray'da evlenen ilk başkan torunu oldu.



Onur AYDIN

Naomi King Biden Joe Biden ABD çeşme USA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Biden'ın torunu Çeşme'de...

ABD Başkanı'nın torunu Naomi King Biden, kalabalık ajan ekibi eşliğinde Çeşme'de tatil yapıyor.

Güncel Sabancı'nın tekne keyfi...

Yaz sezonunu Bodrum'da açan Nazlı Sabancı, tatilini teknede geçiriyor.

Güncel Tatil devam ediyor...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri tatil rotalarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, Cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Anne-kız gezisi...

Cemiyet hayatının genç simalarından Ayşe Boyner annesi Bilgün Dereli ile birlikte tatile çıktı.
Tatil Fethiye'de aşk tatili

Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu ile birlikte Fethiye'de tatil yapıyor.
Jet Set Madonna hastaneye kaldırıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna hastaneye kaldırıldı. Sanatçının 15 Temmuz’da başlayacak olan dünya turnesi ertelendi.
Güncel Bayram coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aileleri ve dostlarıyla birlikte bayramı en güzel şekilde değerlendiriyorlar
Tatil İbiza'dan kardeşine seslendi

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şirin Yalçın tatil yaptığı İbiza'dan kız kardeşi Elif Dürüst'e seslendi.
Güncel Deniz, kum, güneş...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları tatilde deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardılar.
Mekanlar Bodrum’da Japonya esintisi

Lezzet tutkunları Japon Mutfağını, muhteşem menüsü ve büyüleyici manzarası ile Bodrum'da tadıyor...

Güncel Sabancı 'Milano'da eğlendi

Cemiyet hayatının genç ve tanınmış simalarından Pınar Sabancı, dünyaca ünlü müzik grubunun konserine giderek Milano'da eğlendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.