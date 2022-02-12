Tatil

Palandöken'de kız kıza tatil...

Azer Polat, Ceylan Sel Sohtorik, Miray Polat, Merve Kotil Palandöken'de kız kıza tatil yapıyor. Kızlar grubu, bol bol meditasyon yaptı

12 Şubat 2022 Cumartesi
Palandöken'de kız kıza tatil...

Yenilenen kimliği ile dağ yaşantısı deneyimini sağlıkla buluşturan Polat Palandöken, daha iyi hali bulma konusunda farkındalık yaratan, bilgilendiren ve ilham veren Wellness platformu Live to Bloom küratörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yaptı. İyi yaşam pratiklerini benimsemiş davetlilerin katılımıyla gerçekleşen Wellness Retreat’e aralarında Burcu Kutluk, Göksemin Gökalp Özdemir, Billur Saatçi, Carolin Almozlino, Merve Kotil, Hande Tokmak, Azer Polat, Mirat Polat, Ayşe Kaya, Serra Tüker ve Ebru Zeynep Altay katıldı. Üç gün boyunca devam eden bu özel etkinliğin açılışı Ses Meditasyonu Eğitmeni, Bütünsel Ses Şifası Uygulayıcısı, Şifalı Dokunuş Uygulayıcısı, Somatik Pranayama Nefes Meditasyonu, Access Bars Pratisyeni, Reiki Master, Yoga Eğitmeni Nathalie Garih’in ses meditasyonu ve somatik nefes pratiği ile başladı.


palandöken Ceylan Sel Sohtorik Azer Polat

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