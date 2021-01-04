Tatil

Uludağ'da tatil keyfi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Nilüfer Bulut ve Ahmet Güneştekin Uludağ'da tatil yaptı.

04 Ocak 2021 Pazartesi
Uludağ'da tatil keyfi...

Kış sezonun gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl 2021'e sessiz ve sakin girdi. Corona Virüsü yüzünden Uludağ'da sezonu açmayan oteller arasında iki ünlü isim vardı. Dağın iki büyük oteli ise yarı yarıya doluydu. TİKAD (Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı) Nilüfer Bulut Yeni Yıla zirvede giren isimler arasında yer aldı. Ailecek geldikleri Uludağ'da kalan TİKAD Başkanı yakın arkadaşları Bahar Şer ile bol bol dağda trekking yapan Nilüfer Bulut zirvede iş stersinden uzak kalarak 4 günlük tatilin keyfini çıkardı. Ahmet Güneştekin ise Uludağ'da temiz havanın tadını çıkardı.

Uludağ Nilüfer Bulut Ahmet Güneştekin TİKAD Başkanı

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