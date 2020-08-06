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Koç ve Acar tatilde...

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Sosyetenin genç simalarından Aylin Koç sevgilisi Eremcan Acar ile tatil yaypıyor.

Aşkları bir dargın bir barışık devam eden sosyetik güzel Aylin Koç ile Eremcan Acar, önceki akşam Yalıkavak’ta bir mekanda sarmaş dolaş eğlencedeydi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen çifte eğlence sonrası nazar değdi. Mekan çıkışı tartışan sevgililerin arasında gerginlik yaşandı. Tartışan çiftten Koç, sevgilisine “Aşkım sürekli aynı şeyi yapıyorsun” diye söylendi. Eremcan ise buna karşılık, “Geliyor musun? Gelmiyor musun?” Diye karşılık verdi. İki sevgili farklı yönlere giderek mekandan ayrıldı. İkili, geçtiğimiz yıllarda yine tatilde tartışarak gündeme düşmüştü.

Hakan YAĞCI

Etiketler
Aylin Koç Eremcan Acar
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