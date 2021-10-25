Söyleşi

'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Muhteşem bir sanat koleksiyonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in online sanat sohbetlerinin konuğu oldu...

25 Ekim 2021 Pazartesi
'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Boğaz'daki yalısında online olarak sohbete katılan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Hanım ve katılımcıların sorularını yanıtladı...

Sanatsever bir ailede doğdunuz sanatseverliğinin izlerini koleksiyonlarında görebilir miyiz?

D.M: Heykel ve resimlerle dolu bir evde büyüdüm. Dolayısıyla tabi ki etkisi olmuştur. Çünkü ben o göz zevkinin nadir geliştiğini düşünüyorum.

Seni Türk Modern Sanatına yönelten şey nedir?

D.M: İlk görsel olarak beğendiğim ressamların eserlerini toplamaya başladım. Fikret Mualla, Erol Akyavaş, Canan Tolan gibi sanatçıların eserlerini topladım.

Evindeki eserlerde resimler ağırlıkta…

D.M: Heykel de çok seviyorum. Evet heykellerde genellikle ardeko dönemine gidiyorum. Eski vazolar çanaklarla resimleri evimde bir şekilde harmanladım. Ben ortamımı eserler üzerine kurduğum için eserlerin üzerine dekorasyonu kuruyorum. Çünkü ben eserlerin karşına kahvemi alıp geçip seyretmeyi ve onlara yaratıcılıklarından dolayı şükretmeyi seviyorum.

Senin için koleksiyonerlik ne demektir?

D.M: Öncelikle ben koleksiyoner değilim. Ben hiçbir şeyi üzerine çalışarak satın almadım. Ben tamamen görsel zevkime göre eserleri toplamaya başladım. Arkasındaki hikayeleri sonrasında öğrendim. Ben çoğu resmi Türkiye dışından topladım. Paris ve Hollanda da galerilerden topladığım eserlerde var.

Takip ettiğiniz genç sanatçılar var mı?

D.M: Çok fazla etmiyorum. Tansa’dan daha çok duyuyorum.

Elinizde siyah-beyaz fotoğraflar eserleride bulunuyor mu?

D.M: Evet. Akrabam olan Mehmet Kısmet’in çok sevdiğim fotoğrafları var. Ara Güler zaten efsane yine onun da çok sevdiğim fotoğrafları var. Yurtdışından sevdiğim birkaç sanatçı var ama çok daha sokak sanatçıları gibi düşünün. Dediğim gibi tamamen görsel zevkime hitap eden şeyler.

Koleksiyon yapmak ve ya sanat eseri almak isteyenlere tavsiyen var mı?

D.M: Ben olsam moda diye hiçbir şeyi almam. Hiçbir şey anlamayıp sadece herkes konuşuyor bende havamı atayım psikolojisinde bir şey almam. Çok daha farklı tarafa yönelirim. Çünkü şişirme sanatçıların balon gibi söndüğüne inanıyorum. Koleksiyonerlikte ben olsam kalbimi dinlerim. Bana bir şey ifade ediyor mu onu düşünürüm. Gözüme hitap ediyor mu ona bakarım. Ama bunların yanında galerine ya da müzaidelerine alıyorlarsa mutlaka bilen bir kişeye fiyat aralığını sorarım.

Koleksiyon eserleriniz için bir gelecek planı düşündünüz mü ve yatırım olarak eser satın aldınız mı?

D.M: Yatırım olarak eser satın almadım. Lal ve Mila’ya kalacak eserler. İkisi de şuan yaşların ötesinde çizime düşkünler. İlerde bence onlarda keyif alarak bakacaklardır.

Elinizdeki eserleri sergilenmesi için galerilere veriyor musunuz?

D.M: Tabi ki veriyorum.Sanatçı o eseri yaparken binlere, on binlere belki de yüz binlere ulaşmak için yapıyor. Senin kendi evinde asılı olup sadece sana gelen misafirlerin görmesi için yapmıyor. Sergilerde bir sürü yere ulaşıyor. Ben bütün eserlerin sergilenmesi taraftarıyım.Bende kişisel bir sergi açarsam bendeki eserlerin aylarca açık kalmasını isterim.



Bundan sonra almak istediğiniz eser var mı? Ya da almadığınız için pişman olduğunuz eserler var mı?

D.M: Şuanki aklım olsa bir sürü Alev Ebuzziya eserleri toplardım.Bende birkaç eseri vardır. Zamanında önüme bir sürü çanak eseri gelmiştir. O zaman ilgi alanım değildi ve o yüzden atladım. Ben kendimce hala onu düşünürüm ve keşke bir dolabım olsaydı da o eserleri alıp koysaydım derim.

Evinizde birçok eser var bunlarından birinin hikayesini anlatabilir misiniz?

D.M: Bu bir Burhan Doğançay eseri. Bundan 8-9 sene önce Burhan Bey’in müzesindeydim ve benim doğum günümdü. Burhan Bey o kadar hoş sohbet o kadar benim kendimi yanında mutlu hissettiğim bir insan ki biz saatlerce müzesinde sohbet ettik. Rusya’dan ortak bir tanıdığımız benim doğum günüm olduğunu söylemiş. Burhan Bey de seni depoya götüreceğim istediğin resmi seç ve al dedi. Ben bu eseri beğendim. İnanamadı. Gerçekten bunu mu istiyorsun dedi. Evet bana harika şeyler hissettirdi dedim ve 2004 yılından beri bu eser benim evimde.

derin mermerci Tansa Ekşioğlu SPOT Project

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Söyleşi 'Koleksiyoner değilim, eser alırken kalbimi dinliyorum'

Muhteşem bir sanat koleksiyonu olan cemiyet hayatının ünlü ismi Derin Mermerci, ablası Tansa Mermerci'nin kurduğu SPOT Project'in online sanat sohbetlerinin konuğu oldu...
Güncel Mutluluğa şahit oldular!

Aysel-Mustafa Püsküllü çiftinin kızı Sevgi Püsküllü ile Nazan-Zafer Zeren çiftinin oğlu Barış Zeren düzenlenen şık bir düğünle hayatlarını birleştirdiler.

Güncel 'Pembe Dalış' ile kanser hastalarına destek!

Pi Kadın Kanseri Derneği, Türkiye’de ilk kez meme kanseri hastalarıyla ünlü dalgıçları bir araya getirerek ‘Pembe Dalış’ adı verilen etkinlikte Kaş’ın mavi sularında, meme kanseri hastaları adına mesaj ilettiler.

Caddeler Özilhan Bebek'te turladı!

Sosyetenin gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, Bebek'te lüks aracına binerken objektiflere yakalandı.
Magazin Hattı ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ Yalova'da...

Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz’ projesi, Türkiye’nin her köşesini, tüm güzelliklerini ziyaret ediyor. Rotahane ekibinin bu kez durağı Yalova ve Kocaeli oldu.

Jet Set Jolie ve kızları galada...

Angelina Jolie, önemli rollerinden birini üstlendiği Eternal filminin galasına kızlarıyla birlikte katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Magazin Hattı Meme Kanseri için özel etkinlik

Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında “TANFER SAĞLIK GRUBU” Yönetim Başkan Yardımcı Seycan Tanfer ev sahipliğinde ünlü isimlerle bir araya geldi.

Haftanın Şıkları Kot şıklık

Elif Dürüst
Caddeler Hanımlar caddelerde sporda...

Bebek'te yürüyüş yapan cemiyet hayatının ünlü hanımlarından Edvina Sponza, Nükhet Eczacıbaşı ve Zeynep Üstünel güzel havanın keyfini sporla çıkardı.
Davetler Modaseverleri buluşturan davet...

Dünya modasına yön veren 900’ü aşkın markanın sezon koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen, markası Aquazzura’nın yeni koleksiyonunu tanıttı.

Güncel Eczacıbaşı'na 'Yılın Dijital Dönüşüm Lideri' ödülü

Türkiye’nin en kapsamlı dijital dönüşüm zirvesi olan IDC 2021 Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun ve Eczacıbaşı Topluluğu ile kuruluşları dört ödüle layık görüldü.
Güncel Doğada spor...

Yoga ve pilatesi hayatından eksik etmeyen Etel Baler, doğada yaptığı yogayı takipçileriyle paylaştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.