Didem-Erhan Kurdoğlu’nun kızları yönetmen Lara Kurdoğlu’nun “Uçmaya İnanıyorum” filmi özel bir davetle gösterime girdi.

Didem-Erhan Kurdoğlu’nun kızları yönetmen Lara Kurdoğlu’nun “Uçmaya İnanıyorum” film gösterimi geçtiğimiz akşam Soho House’da gerçekleşti. Özel sinema salonunda düzenlenen film gösterimi, samimi ortamı ve seçkin konuklarıyla dikkat çekti. Yönetmen Lara Kurdoğlu’nun imzasını taşıyan Uçmaya İnanıyorum filmi, davetlilerden büyük beğeni topladı. Gösterimde cemiyetin tanınmış isimlerinden Dilan Gerede, Miro Gerede Erkaya, Ozancan Şer, Seda, İdil Gazioğlu, Sena Gülay ve Neslihan Karaağaç da yer alırken, davetliler Kurdoğlu’nun sanat yolculuğuna yakından tanıklık etme fırsatı buldu. Etkinlik kokteyl ile başladı; ardından gerçekleşen film gösterimi, samimi sohbetlerin eşlik ettiği keyifli bir soru-cevap bölümüyle devam etti. Gece, seçkin davetlilerin katıldığı after party’de hoş sohbetler ve keyifli anlarla taçlandı.

Lara Kurdoğlu Uçmaya İnanıyorum Didem-Erhan Kurdoğlu

