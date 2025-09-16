Jet Set

Dünyaca ünlü yıldızlar Los Angeles'ta düzenlenen Emmy Ödül Töreni'nde şıklıklarıyla göz kamaştırdılar.

Giriş: 16 Eylül 2025 Salı
Televizyon dünyasının en görkemli gecelerinden biri olan Emmy Ödülleri, bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Sunuculuğunu komedyen Nate Bargatze'nin üstlendiği törende, adaylıklar kadar kırmızı halı görünümleri de göz kamaştırdı. Cate Blanchett'ten Pedro Pascal’a,Sydney Sweeney'den Jenna Ortega'ya kadar pek çok ünlü isim, tarzlarıyla geceye damga vurdu. Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, 22 yaşında olmasına rağmen stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Only Murders in the Building yıldızı Selena Gomez, tek omuzlu ve uzun kuyruğu olan Louis Vuitton elbisesiyle şıklığı üzerinde taşıdı. İşte kırmızı halının iddialı tarzları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Sanat tutkunları sezonu açtı

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri, sanatçı Kezban Arca Batıbeki’nin yeni sergisi Sound of Silence'ı ziyaret ettiler.

Güncel Sabancı, dostlarıyla bir araya geldi

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Derin Mermerci ve yakın dostlarıyla kahvaltıda buluştu.
Güncel 'Hastalıklar, bana Ahu'yu sevmemi öğretti'

Geçirdiği zor günleri tebessümle hatırlayan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahu Aysal, özel hayatının bilinmeyenlerini HT Kulüp'e anlattı...
Magazin Hattı “Uçmaya İnanıyorum”

Didem-Erhan Kurdoğlu’nun kızları yönetmen Lara Kurdoğlu’nun “Uçmaya İnanıyorum” filmi özel bir davetle gösterime girdi.
Jet Set Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...

Güncel Sabancılar'ın tazminat krizi!

29 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Ali–Vuslat Doğan Sabancı çifti, 5 milyarlık tazminat davası yüzünden karşı karşıya geldi.
Söyleşi 'Yaş aldım ama yaşlanmadım'

Güncel Spor tutkunları Boğaz'a indi...

Spor tutkunu ünlü isimlerden Ronit Gülcan, İpek Özilhan ve Begüm Ayaydın hafta sonu Boğaz'da form tuttular.
Jet Set Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 77'nci Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu.

Magazin Hattı İstanbul'da ikinci düğün

Dubai'de nikah masasına oturan Eylem Öner ve Alparslan Ekşioğlu çifti İstanbul'da düğün yaptı.
Caddeler Bebek'te hafta sonu...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Güncel Suna'nın Kızları 4 Yaşında

İş insanı İpek Kıraç tarafından 2021 yılında kurulan Suna'nın Kızları dördüncü yaşını kutluyor.

