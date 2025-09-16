Kırmızı halıda göz kamaştırdılar...

Televizyon dünyasının en görkemli gecelerinden biri olan Emmy Ödülleri, bu yıl Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşti. Sunuculuğunu komedyen Nate Bargatze'nin üstlendiği törende, adaylıklar kadar kırmızı halı görünümleri de göz kamaştırdı. Cate Blanchett'ten Pedro Pascal’a,Sydney Sweeney'den Jenna Ortega'ya kadar pek çok ünlü isim, tarzlarıyla geceye damga vurdu. Wednesday dizisinin yıldızı Jenna Ortega, 22 yaşında olmasına rağmen stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Only Murders in the Building yıldızı Selena Gomez, tek omuzlu ve uzun kuyruğu olan Louis Vuitton elbisesiyle şıklığı üzerinde taşıdı. İşte kırmızı halının iddialı tarzları...