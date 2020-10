Elaidi'den pandemi sonrası tasarımlar!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile gerçekleşen Mehtap Elaidi'nin tasarımları damga vurdu.

Mehtap Elaidi, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 15. sezonunda, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin yarattığı ruh haliyle, her şeyin özüne dönerek yarattığı #backtopointzero İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu sundu. Pandeminin etkisiyle herkesin eve kapandığı ve ruhsal bir arınmaya girerek özüne döndüğü dönemde bu sürecin Mehtap Elaidi ekibine yansımaları ve ekibin sürece dair gözlemleri #backtopointzero koleksiyonuna taşındı. Öze geri dönüş olarak çevrilebilecek #backtopointzero temasını Mehtap Elaidi dört farklı açıdan ele aldı. Tasarımcı bu öze dönüş macerasına ilk önce markasının özüne dönerek başladı; koleksiyonun odak noktasına beyaz gömlekler ve beyaz poplin kumaş oturtulurken markanın eski koleksiyonlarından ikonikleşmiş bazı parçalar da bu sezonda yeniden hayat buldular. Daha sonra rotasını ülkemize çeviren Mehtap Elaidi, pandemi sürecinde çiçek açarak tasarım ekibinin huzur depolamasını sağlayan mimoza ağaçlarından ilhamla özel bir desen hazırladı, bu desen organik kotona basıldı ve uçuşan elbiselere taşındı. Türkiye’nin geleneksel sanatlarından oya işini koleksiyona yansıtmak isteyen ekip ÇATOM ile bir araya geldi ve ÇATOM’un iş sağladığı yetenekli kadınlar koleksiyona özel boncuklu mimoza oyası ve Türkiye’ye has olan çintemani deseninin oyasını işlediler. Bu oyalar cep kenarlarına, etek uçlarına ve yakalara dikilip baharı ve Türkiye’nin özünden detayları tasarım parçalarına taşıdılar. Bu işbirliğinden bir hatıra kalması ve kadınların el emeğine bir nevi saygı duruşu olması adına koleksiyondaki bluz ve gömlek isimlerine oya işlerini yapan kadınların isimleri verildi. Koleksiyonda Mehtap Elaidi’nin imzası olan kup oyunları başı çekerken detaylarda balon, pli, drape ve volan detayları öne çıkıyor. Bu silüetler canlı desenlerde hayat buluyor ve bu desenlere kırmızı, yeşil, mavi ve bej tonlarından oluşan bir renk paleti eşlik ediyor. Bolca kullanılan beyaz poplin de bu canlılığa bir tezat oluşturup izleyicinin gözlerini ve içini ferahlatmayı amaçlıyor.Mehtap Elaidi kadını olarak tanımlanan müdanasız kadının umut dolu hissettiğinde veya hissetmek istediğinde giymek isteyeceği bu koleksiyon her sezon olduğu gibi zengin tasarım detaylarıyla özgün ve giyilebilir bir boyuta taşınıyor.