Mekanlar

Lezzet ve eğlencenin buluşma noktası...

Her yörenin ve her bölgenin en özgün malzemeleriyle hazırlanan yemekler, klasikleşmiş reçetelere sadık kalarak oluşturulan lezzetler...

Giriş: 20 Mayıs 2024 Pazartesi
Lezzet ve eğlencenin buluşma noktası...

Gastronomi alanında 34 senelik deneyime sahip olan Executive Chef Necati Tunuslu’nun önderliğinde her yörenin ve her bölgenin en özgün malzemeleriyle hazırlanan yemekler, klasikleşmiş reçetelere sadık kalarak özenle yorumlanıyor. Her bir tabak, damaklarda unutulmaz bir lezzet şöleni sunuyor. Otantik dekorasyonu, hem lezzetleri hem de eğlencesiyle şehrin en göz alıcı mekanlarından biri olan The Souq İstanbul'da, konforlu bir akşam yemeğinden çok daha fazlasını bulacaksınız. Ayrıca, ünlü şovmen Reşat Gümüştaç'ın özel kostümleriyle hazırladığı “Amanda İş Başında” adlı gösterisi, The Souq İstanbul'un eğlence anlayışını zirveye taşıyor. Bu unutulmaz şov, mekanın atmosferine renk ve hareket katıyor, misafirlere unutulmaz bbir deneyim sunuyor. Gruplara özel otantik locaların da olduğu mekan, her açıdan sahneyi gören ferah bir atmosfere sahip. Türk mutfağı üzerine uzmanlaşmış mutfak ekibi, meze, ara sıcak ve kebapların menüde başrolde yer aldığı lezzetler sunuyor.



Başlangıç mezelerinde humus, haydari ve atom gibi geleneksel lezzetler, misafirlere eşsiz bir başlangıç sunuyor. Ara sıcaklar arasında su böreği ve kuru dolma, Türk mutfağının en sevilen tatlarını sunuyor. Ana yemeklerde ise karışık tabak dana bonfile, ızgara tavuk ve patates röşti, lezzetin zirvesine çıkartıyor. Alakart menüde öne çıkanlar arasında ise Beyti ve Kuzu Pirzola bulunuyor. Tatlı olarak ise, incir, ceviz ve geleneksel tatlarla süslenmiş saray muhallebisi misafirlerin damaklarını şenlendiriyor.



The Souq İstanbul’da menüye gelecek olursak; başlangıç mezelerden Patlıcan Salata ve şefin yorumuyla sunulan Acılı Ezme denenmesi gerekenlerden. Ara sıcaklardan Pastırmalı Paçanga Böreği ve ana yemeklerden ise Beyti ve Kuzu Pirzola ön plana çıkan tabaklardan.



Etkinlik akşamları fix menü de sunulan restoranda, diğer günler a la Carte menüden seçim yapılıyor. The Souq İstanbul, sadece bir restoran değil, bir lezzet ve eğlence destinasyonu. Şehrin tam kalbinde konumlanmış olan bu muhteşem mekan, iş yemekleri ve dost sohbetlerini dingin bir atmosferden akşamdan itibaren eğlenceye dönüştürüyor.



Necati Tunuslu The Souq İstanbul

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