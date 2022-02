Maraş'ın lezzetleri Etiler’de...

Adını Maraş mutfağıyla özdeşleşmiş meşhur tepsi yemeklerinden alan mekanda yöreye özgü yemekleri tatmaya sizler için gittim. Mekanda çorba çeşitlerinden, tepsi spesiyallerine ve mezelere kadar pek çok lezzet bulunuyor.

Tepsi Et, Maraş mutfağının İstanbul’daki önemli adreslerinden biri olmuş. Konuklarını 2018 yılında Zeytinburnu’nda açtığı ilk şubesinden sonra Etiler’deki ikinci şubesinde de ağırlamaya başlayan mekan Kahramanmaraş’ın önemli tekstil sanayicilerinden Hacı ve Serap Kral çifti tarafından kurulmuş ve bu günlere kadar gelmiş. Maraş mutfağının İstanbul’daki temsilcisi olan Tepsi Et lezzetleri, yöre mutfağına hâkim ve işini büyük bir titizlikle yapan Maraşlı şefler tarafından hazırlanıyor.

Maraş lezzetlerine, hem fırın hem de et yemeklerine hayranlık duyan bir kitleye hitap eden Tepsi Et, geleneksel tatlarını yine şehrin zanaatkarlarının ellerinden çıkma el işçiliği bakır tepsilerde fırında pişirerek hazırlıyor. Lezzetli yemeklerinin büyük kısmını da taş fırında pişiriyorlar. Menülerine baktığımızda ise fırında pişen tepsi et seçenekleri ağırlıkta... Bakır tepsileri hem sağlıklı hem mutfaklarının geleneksel bir parçası olduğu için hem de yemeklere lezzet kattığı için tercih ettmişler. Ustaları Maraşlı..

Mekanın menüsüne ise sizler için göz gezdirdim; eli böğründe, tepsi ciğer, tepside kaburga, maraş tava, tepside patlıcan kebabı gibi tepsi çeşitlerinin yanı sıra ızgara kuşbaşı, ızgara tavuk, kebap, steak, burger ve meze çeşitleri gibi klasiklere de yer verilmiş. Yöreye özgü tatlardan mimbar, içli köfte, tepsi çeşitleri, çorbalar ve maraş tarhanasını sayabiliriz.