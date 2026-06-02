Galataport Jazz’ın 3. edisyonu başlıyor

Galataport İstanbul’un bu yıl üçüncü edisyonunu düzenlediği Galataport Jazz, 6-7 Haziran tarihlerinde cazın dünyaca ünlü isimlerini yeniden Boğaz kıyısında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Giriş: 02 Haziran 2026 Salı 15:53 Güncelleme: 02 Haziran 2026 Salı 15:53
İstanbul’un denizle iç içe gastronomi, alışveriş, kültür ve sanat mahallesi Galataport İstanbul’da gerçekleşecek festival, Volkswagen ana sponsorluğu, Doğuş Perakende altındaki Breitling sponsorluğu, %100 Müzik ve Red Icon katkıları; KIKO Milano, Novotel İstanbul Bosphorus ve İGA Pass sponsorlukları ve D.ream restoranlarının destekleri, Pozitif ve D.Exe’nin organizasyonuyla Doğuş Meydanı’nda hayata geçirilecek. Bu yıl festival sahnesinde trip-hop ve alternatif müziğin ikonik gruplarından Londra çıkışlı Morcheeba, soul ve cazı güçlü vokaliyle buluşturan Grammy ödüllü Avery*Sunshine, Türk müziğini uluslararası sahneye taşıyan Burhan Öçal & The Trakya All Stars, modern cazın yenilikçi isimlerinden ÜÇ feat. Erik Truffaz, 1950’lerin swing ruhunu yeniden yorumlayan Kaan Arslan Co. ve festivalin gece atmosferine ritim katacak Gabriels (DJ Set) yer alacak. Boğaz’ın eşsiz silüetini doğal sahne fonu olarak kullanacak festival, 6 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Kaan Arslan Co.’nun performansıyla başlayacak. Saat 19.00’da ÜÇ feat. Erik Truffaz sahne alırken, gecenin ana performanslarından biri olan Burhan Öçal & The Trakya All Stars konseri saat 21.00’de gerçekleşecek. Festivalin ilk günü, saat 22.00’de Frankie’de düzenlenecek Gabriels (DJ Set) ile devam edecek. 7 Haziran Pazar günü ise Avery*Sunshine saat 19.00’da dinleyicilerle buluşacak. Galataport Jazz’ın kapanışını ise saat 20.30’da Morcheeba gerçekleştirecek. Üçüncü yılında da cazın farklı türlerini bir araya getirecek Galataport Jazz, açık hava atmosferi, Boğaz’ın eşsiz manzarası ve çok katmanlı müzik seçkisiyle İstanbul’un yaz sezonunun dikkat çeken kültür-sanat buluşmalarından biri olacak. Herkese açık ve ücretsiz düzenlenecek festival, uluslararası yıldızlarla Türkiye’den önemli müzisyenleri aynı sahnede buluşturarak şehrin kültürel yaşamına katkı sunmayı sürdürecek.

