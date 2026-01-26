Magazin Hattı

Sağlıklı beslenme tüyoları

Ankara'nın iş ve cemiyet hayatının seçkin isimleri, Diyetisyen Elif Melek Avcı’nın Brentrax iş birliğiyle gerçekleştirdiği sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme odaklı panelde Mövenpick Otel'de bir araya geldi.

Giriş: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:58 Güncelleme: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:58
Etkinlikte Elif Melek Avcı, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmeye dair önemli ipuçlarını paylaştı. Ardından Brentrax’ın kurucusu Ahmet Yaşar Eşmekaya, markanın içerik özelliklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, her iki konuşmayı da ilgiyle takip etti. Sağlıklı yaşam ekseninde gerçekleşen etkinlikte davetliler, hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim yaşadı.


Mövenpick Otel’de düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Otelin fuaye alanında buluşan davetliler, organizasyona özel olarak hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Panele katılanlar arasında, Aysel Akçay, Beliz Büyükhanlı, Ilgın Naslı, Selin Develioğlu, Neşe Aykut, Büşra Halil ve Aylin Muratoğlu vardı.

AYBALA YILDIZ

ankara

