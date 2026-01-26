Sağlıklı beslenme tüyoları

Etkinlikte Elif Melek Avcı, sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmeye dair önemli ipuçlarını paylaştı. Ardından Brentrax’ın kurucusu Ahmet Yaşar Eşmekaya, markanın içerik özelliklerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, her iki konuşmayı da ilgiyle takip etti. Sağlıklı yaşam ekseninde gerçekleşen etkinlikte davetliler, hem bilgilendirici hem de keyifli bir deneyim yaşadı.

Mövenpick Otel’de düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Otelin fuaye alanında buluşan davetliler, organizasyona özel olarak hazırlanan sağlıklı atıştırmalıklar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Panele katılanlar arasında, Aysel Akçay, Beliz Büyükhanlı, Ilgın Naslı, Selin Develioğlu, Neşe Aykut, Büşra Halil ve Aylin Muratoğlu vardı.

AYBALA YILDIZ