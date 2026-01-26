'Aralık' sergisi marinada...

“Aralık” sergisi; görünür olan ile gizli kalan, kontrol ile teslimiyet, iç dünya ile dış gerçeklik arasındaki geçişleri izleyiciyle buluştururken, iki sanatçının farklı estetik yaklaşımları arasında doğrudan bir diyalog alanı yaratıyor. İki şey arasındaki mesafe kadar; bir bakışın diğerine değdiği ve anlamın henüz kesinleşmediği o kırılgan alanı merkezine alan sergi, izleyiciyi hem düşünsel hem de duyusal bir deneyime davet ediyor. Ayşe Kıran’ın Panoptikon düşüncesinden beslenen portreleri, günümüz dünyasında sürekli gözetim altında yaşayan bireyin görünme arzusu ile özgürlük arasındaki gerilimi görünür kılarken; Esra Yılmaz’ın soyut kompozisyonları bu denetimli bakışın karşısında sezgisel ve akışkan bir alan açıyor.

Aybala YILDIZ