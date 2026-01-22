“Menopoz Dostu Kurumlar artmalı”

“Menopoz: Sessiz Bir Süreç mi, Stratejik Bir Gündem mi?” başlıklı oturumun moderatörlüğünü üstlenen Ayşe Tolga; Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Başkanı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Fatih Durmuşoğlu ile Astellas Türkiye Genel Müdürü Nilay Tarr’ı aynı sahnede buluşturdu. Oturumda menopozun yalnızca bireysel değil, toplumsal ve kurumsal bir mesele olduğu vurgulandı. Türkiye’de menopoz döneminde sıcak basması ve gece terlemesi gibi belirtiler yaşayan yaklaşık 6 milyon kadının yalnızca 1,5 milyonunun tedavi alabildiğine dikkat çekilen oturumda, kadınların yaşamlarının üçte birini kapsayan bu sürecin doğru bilgi ve toplumsal destekle çok daha sağlıklı yönetilebileceği vurgulandı. 1-4 Menopozun kadın yaşam döngüsünün doğal bir evresi olduğunu belirten Ayşe Tolga, şunları söyledi: “Menopoz, doğru, bilimsel ve güvenilir bilgiyle desteklendiğinde hem fiziksel hem de duygusal açıdan güçlü bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Bu dönemde bilgi kirliliğine kapılmadan güvenilir kaynaklara başvurmak büyük önem taşıyor.”