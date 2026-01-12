Tosyalı Holding, İskenderun’daki merkezini sanat ve kültürle yaşayan bir buluşma noktasına dönüştürüyor. Sanatı yalnızca desteklenen bir alan olarak değil; kurumsal kültürünün, toplumsal sorumluluk anlayışının ve kalıcı değer üretme vizyonunun ayrılmaz bir parçası olarak gören Tosyalı, “Tanıklığın İzleri” sergisiyle sanatı, toplumsal hafızayı ve kurumsal değerlerini ortak bir anlatı zemininde buluşturarak İskenderun’da yeni bir kültürel alan açtı. Mimar Nevzat Sayın imzasını taşıyan İskenderun’daki yeni holding merkezinde düzenlenen serginin açılışı, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Tanıklığın İzleri” sergisi, Tosyalı Holding’in İskenderun’daki merkezini bir çalışma mekânı olmanın ötesine taşıyarak; sanat ve kültürle bütünleşen, ilham veren bir buluşma noktası olarak konumlandırıyor. Sergi, sanat aracılığıyla toplumsal hafızaya alan açarken, Tosyalı’nın kurumsal duruşunu da güçlü bir şekilde görünür kılıyor.