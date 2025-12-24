İzmir'de davet...

REV Holding’in İzmir’de hayata geçirdiği yenilikçi ve sıra dışı yaşam projesi Neva Yalı İzmir, geçtiğimiz günlerde ilham verici bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. REV Yalı Buluşmaları kapsamında, İzmir’in büyüleyici deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen davette; iş, sanat ve cemiyet dünyasından 100 seçkin isim, 2026’ya dair beklentileri ve yeni başlangıçları aynı masada buluşturan özel bir etkinlikte bir araya geldi. Neva Yalı İzmir’in muhteşem atmosferinde gerçekleşen etkinliğe oyuncu, yazar ve astrolog Hande Kazanova’nın keyifli sohbeti ayrı bir renk kattı. Hande Kazanova, buluşmada 2026 yılına dair gezegensel etkileri, burçlar üzerindeki yansımaları ve kolektif dönüşüm temalarını derinlikli bir perspektifle ele aldı. Katılımcılar, astrolojinin rehberliğinde yeni yıla dair öngörülerle buluşurken, interaktif anlatım etkinliğin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Kazanova’nın 2026 astroloji öngörüleri etrafında şekillenen sohbet, sadece “Yeni yılda bizi ne bekliyor?” sorusuna yanıt aramakla kalmadı; aynı zamanda kişisel dönüşüm, cesaret ve fırsatlar üzerine merak uyandıran bir deneyim sundu.