Alışveriş Festivaline katıldı

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Paris Bıçakçı, Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireyler yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gelenekselleşen Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivaline katılan isimler arasında yer aldı. Katılımcıların hem alışveriş yaptıkları hem de bu alışverişle otizmli çocukların eğitimine katkıda bulundukları Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’nde alışveriş yaparak girişimci markalarada destek olan Bıçakçı, festivale dünyaca ünlü tasarımlarıyla katılan Sevan Bıçakçı stantında yakın dostlarını ağırladı. Şıklığı ve zarafetiyle de dikkat çeken Paris Hanım gün boyunca dostlarıyla bol bol sohbet ederken Tohum Otizm vakfının projeleri hakkında da bilgi edindi.