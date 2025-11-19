“10 Kasımı Sanatla Anmak” sergisi

Sanatta Engel Yok Vakfı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 87. yılında özel bir sanat etkinliğiyle andı. Vakıf, Ankara Kale İçi Kastro No:3’te düzenlediği “10 Kasımı Sanatla Anmak” başlıklı karma sergi ile ziyaretçileri duygu dolu bir yolculuğa çıkardı. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken mekânda gerçekleşen sergide, vakıf üyeleri ve engelli bireylerin ortak üretimlerinden oluşan eserler sanatseverlerle buluştu. Sergiye gösterilen yoğun ilgi, Atatürk’ün mirasının sanatla yaşatılmasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Sanatta Engel Yok Vakfı Başkanı Yasemin Gülderen Zanbak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, “Atamızın bize bıraktığı en büyük miras olan Cumhuriyet’i, engelli bireylerimizle birlikte sanat üzerinden yaşatmak bizim için tarifsiz bir gurur. Bu sergi sadece bir anma değil; aynı zamanda birlik, üretim ve farkındalık yolculuğudur.” dedi. Vakıf 2. Başkanı Sevgi Ataman ise duygularını, “Sanatın birleştirici gücünü engelleri aşmak için kullanmak en temel hedefimiz. Atatürk’ü, onun ilke ve değerlerine bağlı kalarak sanatla anmak bizim için büyük bir onur.” sözleriyle ifade etti. Etkinlik, Anıtkabir’de gerçekleştirilen devlet töreni ile çelenk sunumu ve Atatürk’e yapılan ziyaretle son buldu. Vakıf üyeleri ve sanatçılar, bu anlamlı buluşmayı Ata’nın huzurunda tamamlamanın ayrı bir gurur olduğunu belirtti.