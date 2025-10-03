Magazin Hattı

Kız çocukları için müzayede...

Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen dayanışma gecesi gerçekleşti.

Giriş: 03 Ekim 2025 Cuma
Kız çocukları için müzayede...

Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen dayanışma gecesi ve Ünlü müzayedeci Uğur Batur’unda katkılarıyla tarihi Ali Baba Balıkçısı'nda düzenlendi. Davet müzayede ile başlarken gelirin bir kısmını derneğe bağışladı. Bir Demet Umut dernek başkanı Özgür İrey ise konuşma yaparak katılım sağlayan bağışta bulunan dostlarına ve Uğur batura teşekkür etti Türkan Şerbetçi kız çocukları okusun amaçlı düzenlenen bu anlamlı davete en büyük desteği sağlarken Euro Tech yönetim kurulu üyesi ana sponsor da Burcu Kartoz da plaketlerini dernek başkanından aldılar. Geceye iş,sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış sima katılırken ünlü DJ Ali Sayarı’ın birbirinden güzel parçalarıyla geceyi renklendirdi.

Bir Demet Umut

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel "Jane'nin umut veren sözlerini hatırlamalıyız"

Sabancı Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 91 yaşında hayatını kaybeden bilim insanı Jane Goodall'ı andı.

Davetler “Terastan Yansıyanlar” sergisiyle jazz gecesi...

“Terastan Yansıyanlar” sergisi, geleneksel jazz gecesiyle gerçekleşti.
Davetler Bağımsız sanatçılardan 'Olmayan Yer' sergisi...

Bağımsız sanatçıları destekleme misyonuyla ön plana çıkan Loft Art, “Olmayan Yer” isimli grup sergisiyle sanatseverleri ağırladı.

Güncel Kutoğlu'na Onur Ödülü...

Viyana'da çalışmalarını sürdüren modacı Atıl Kutoğlu, Onur Ödülünün sahibi oldu.
Magazin Hattı Kız çocukları için müzayede...

Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen dayanışma gecesi gerçekleşti.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...

Jet Set "Ölmüş annemden mesaj geldi"

Madonna, iki yıl önce ölümden döndüğü hastane günlerini anlatırken, 1963'te hayatını kaybeden annesinden mesaj aldığını anlattı.
Güncel Sabancı: “Yollarımızı ayırdık”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, oyuncu Kerem Bürsin ile ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı.
Güncel Epos 7 Derneği "18. İstanbul Bienali"nde...

İş dünyasının önde gelen hanımları tarafından kurulan Epos 7 Derneği, üyeleriyle birlikte 18. İstanbul Bienali'nde...
Magazin Hattı Özel davet...

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel bir organizasyonda bir araya geldi.
Güncel Çifte kutlama...

Derin Mermerci, aynı gün doğan annesi Ender Mermerci ve yeğeni Alexander Reza'nın doğum günlerini kutladı.
Magazin Hattı César Pıette'den “Collision”

Eserlerinde insan ve makine iş birliğindeki çarpışmayı görsel bir şölen ile izleyicisine sunan César Pıette, “Collision” isimli sergisini sanat tutkunlarının beğenisine sundu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.