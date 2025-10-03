Kız çocukları için müzayede...

Kız çocuklarının eğitimi için düzenlenen dayanışma gecesi ve Ünlü müzayedeci Uğur Batur’unda katkılarıyla tarihi Ali Baba Balıkçısı'nda düzenlendi. Davet müzayede ile başlarken gelirin bir kısmını derneğe bağışladı. Bir Demet Umut dernek başkanı Özgür İrey ise konuşma yaparak katılım sağlayan bağışta bulunan dostlarına ve Uğur batura teşekkür etti Türkan Şerbetçi kız çocukları okusun amaçlı düzenlenen bu anlamlı davete en büyük desteği sağlarken Euro Tech yönetim kurulu üyesi ana sponsor da Burcu Kartoz da plaketlerini dernek başkanından aldılar. Geceye iş,sanat ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış sima katılırken ünlü DJ Ali Sayarı’ın birbirinden güzel parçalarıyla geceyi renklendirdi.