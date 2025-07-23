Magazin Hattı

Yeni yaşını Bodrum’da kutladı

Elif Akyazıcı Girgin, yeni yaşını Bodrum'da sevdikleriyle birlikte kutladı.

Giriş: 23 Temmuz 2025 Çarşamba
Yeni yaşını Bodrum’da kutladı

Sosyal yaşamın ve yardım davetlerinin tanınan simalarından Elif Akyazıcı Girgin, yeni yaşını Bodrum'da sevdikleriyle birlikte kutladı. İlk kutlama, eşi iş insanı Zafer Girgin’in sürpriziyle gerçekleşti. Yoğun iş temposuna kısa bir ara veren Zafer Girgin, eşini bu özel gününde yalnız bırakmayarak Yalıkavak Marina’da bulunan Naya Restoran’da ilk doğum günü pastasını birlikte kesti. Kutlamalar bununla sınırlı kalmadı. Ertesi akşam Elif Akyazıcı Girgin için düzenlenen ikinci kutlamada dostları da mutluluğuna ortak oldu. Bodrum’un gözde mekânlarından Miam’da gerçekleşen davette, keyifli anlar yaşanırken ikinci doğum günü pastası da alkışlar eşliğinde kesildi.

Elif Akyazıcı Girgin

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