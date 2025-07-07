Magazin Hattı

Fashion Show göz kamaştırdı

Bodrum, geçtiğimiz gün modanın, sanatın ve lüksün unutulmaz bir şekilde buluştuğu JF Fashion Show ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş: 07 Temmuz 2025 Pazartesi
Fashion Show göz kamaştırdı

Ege’nin ışıltılı kıyılarında yer alan Baia Bodrum, geçtiğimiz gün modanın, sanatın ve lüksün unutulmaz bir şekilde buluştuğu JF Fashion Show ile misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Modanın başkentleri Paris, Milano, Tokyo ,Newyork ve Las Vegas’ etkinliği öncesi Bodrum’ da düzenlenen bu özel defilenen ev sahipliğini Baia Otelleri’nin Cluster General Manager’i Erdem Başarır üstlendi. Defilede birbirinden farklı tasarımlar moda severlerle buluştu. Yerli ve yabancı markalar arasında yer alan Fiolas defilenin en ilgi çekici koleksiyonuydu. Yaz mevsiminin sıcak renklerinden ve enerjisinden ilham alan, canlı desenlerle zenginleştirilmiş tasarımlar öne çıktı. Fiolas defilede Anadolu tarihinden beslenen özel bir seçki ile Antik Efes kentinin büyüleyici dokusu ve simgesel estetiği, zarif detaylar ve modern formlarla bir araya getirilerek sürdürülebilir materyalleri, kültürel mirası ve çağdaş tasarım vizyonunu bir arada sundu. Koleksiyonunda, yaz mevsiminin sıcak renklerinden ve enerjisinden ilham alan, canlı desenlerle zenginleştirilmiş tasarımlar öne çıktı. Her bir parça, etik üretim anlayışı doğrultusunda %100 vegan ipek kumaşlardan özenle hazırlandı. Davette Gönül Gündoğdu Topaloğlu, Erdem-Nermin Başarır ve Sahra Topaloğlu bir araya geldi.

JF Fashion Show

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