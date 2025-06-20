Abu Dabi'de açılış heyecanı...

Roma Bvlgari Hotels & Resorts, Abu Dabi'de 2030 yılında açılması planlanan yeni bir Bvlgari Resort & Mansions için anlaşma imzalandığını duyurdu. Ortadoğu’nun kalbinde yer alan, İtalyan zarafeti ve Arap mirasının eşsiz bir birleşimini sunacak şekilde tasarlanan proje hakkında değerlendirmede bulunan Bvlgari CEO'su Jean-Christophe Babin heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Bvlgari Resort & Mansions Abu Dabi ile Bvlgari'nin kendine özgü zarafetini ve ustalığını dünyanın en dikkat çekici destinasyonlarına taşıma yönündeki muhteşem yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu proje, Abu Dabi'nin eşsiz kültürel kimliğine bir övgü niteliği taşıyarak, zamansız bir zarafeti modern lüksle harmanlıyor. Haute Hospitality’de alanında yeni bir dönüm noktası oluşturacak bu projeyi, uzun süredir iş birliği yaptığımız perakende ortağımız ve her zaman en yüksek standartları hedefleyen dostumuz Mohamed Alabbar ile birlikte geliştirmekten büyük mutluluk duyuyorum." Eagle Hills'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Alabbar ise, "Abu Dabi her zaman vizyon ve zarafeti temsil etmiştir. Bvlgari ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, Emirlik’i olağanüstü tasarım, ayrıcalık ve Arap ruhunun birleştiği lüks yaşamın merkez üssü haline getirme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyor" dedi. Mohamed Alabbar tarafından kurulan Abu Dabi merkezli özel bir gayrimenkul geliştirme şirketi olan Eagle Hills, projenin ortağı ve mülk sahibi olarak konumlanıyor. 30 yıllık deneyimiyle birçok ikonik simge yapı ve benzersiz yaşam tarzı destinasyonları hayata geçiren Alabbar, BAE içinde ve ötesinde yürüttüğü ezber bozan projelerle faaliyetlerini 18'den fazla ülkeye yaymış durumda. Önemli projeleri arasında Downtown Dubai, Belgrade Waterfront, Duress Waterfront, Riga Waterfront ve Maryam Island yer alıyor. Sürdürülebilirlik kapsamında en gelişmiş uygulamalarla uyumu gözetecek olan projenin yapım ve tasarımı, Milanolu mimarlık firması ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel tarafından gerçekleştirilecek. Abu Dabi'nin zengin kültürel dokusuyla şekillenen bir vizyon sunan resortun mimarisi, kumdan doğan cam ve altının sembolik bir metaforunu benimseyecek. Mimari; Emirlik’in benzersiz kimliğini, zanaatkârlık ve lüks mirasını yansıtan malzeme ve formları bir araya getirecek.