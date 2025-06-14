Magazin Hattı

Mezuniyet kutlaması

Tarabya İngiliz Okulları, 12. kuruluş yıl dönümünde coşkulu bir törenle yeni mezunlarını kutladı.

Giriş: 14 Haziran 2025 Cumartesi
Mezuniyet kutlaması

Tarabya İngiliz Okulları, 12. kuruluş yıl dönümünde coşkulu bir törenle yeni mezunlarını kutladı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nun görkemli bahçesinde gerçekleşen bu özel geceye, okulun kurucusu Dr. Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliği yaptı. Törene, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo katılarak mezunları tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Mezunlar Gayda eşliğinde sahneye çıktıktan sonra hep birlikte keplerini attılar.Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz, Mustafa Sandal,Melis Sütşurup,Petek Ertüre, Suat Kaya Yasemin Öğün, Esat Yontuç, Hande Gülşen, Şule Zeybek gibi isimler mezuniyette çocukların mutluluğunu paylaştılar.Kızının mezuniyet mutluluğunu paylaşan Acun Ilıcalı, bu özel gecede bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gecenin sürprizlerinden biri de sahnede öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Sertab Erener’in büyüleyici konseriydi. Müzik dolu anlara, geçtiğimiz günlerde stratosferde gerçekleştirdiği performansıyla Guinness Dünya Rekoru'na giren ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter’in uzay temalı gösterisi eşlik etti. Yeter, canlı performansla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tarabya İngiliz Okulları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Mezuniyet kutlaması

Tarabya İngiliz Okulları, 12. kuruluş yıl dönümünde coşkulu bir törenle yeni mezunlarını kutladı.
Güncel Tezman'a sürpriz kutlama

Geçtiğimiz hafta yeni yaşını bir partiyle kutlayan Sanem Tezman, dostlarının sürpriziyle yeniden pasta kesti.
Magazin Hattı Yeni dönem başlıyor

Türkiye’nin önde gelen perakende markalarından Karaca, dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir adım atarak işbirliğini duyurdu.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel Kazma’dan “Aklın Manzaraları” sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisinde bir araya geldi.

Güncel Minik Lily 3 yaşında...

Pia Hakko-Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June'un 4. yaşını aileleriyle bir arada kutladılar.
Güncel Ece Saruhan'la Oyuna Devam'da bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Ece Saruhan'la Oyuna Devam, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Jet Set Ünlü tenisçi Aryna aşk tatilinde

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, girişimci sevgilisi Georgios Frangulis ile Mikonos'ta aşk tatiline çıktı.
Güncel İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Tatil Ailece tekne keyfi...

Nuri-Selin Has çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde objektiflere yansıdılar.
Magazin Hattı Matteo Bocelli İstanbul’da sahne alacak

İtalyan sanatçı Matteo Bocelli “Summer Nights” turnesi kapsamında Türkiye’deki hayranlarıyla buluşacak.

Tatil Bodrum'da koyu sohbet...

Genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Çarmıklı Gezer ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.