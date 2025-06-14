Mezuniyet kutlaması

Tarabya İngiliz Okulları, 12. kuruluş yıl dönümünde coşkulu bir törenle yeni mezunlarını kutladı. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nun görkemli bahçesinde gerçekleşen bu özel geceye, okulun kurucusu Dr. Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliği yaptı. Törene, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo katılarak mezunları tebrik etti ve başarı dileklerini iletti. Mezunlar Gayda eşliğinde sahneye çıktıktan sonra hep birlikte keplerini attılar.Geceye iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda seçkin davetli katıldı. Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz, Mustafa Sandal,Melis Sütşurup,Petek Ertüre, Suat Kaya Yasemin Öğün, Esat Yontuç, Hande Gülşen, Şule Zeybek gibi isimler mezuniyette çocukların mutluluğunu paylaştılar.Kızının mezuniyet mutluluğunu paylaşan Acun Ilıcalı, bu özel gecede bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gecenin sürprizlerinden biri de sahnede öğrencilerle birlikte şarkılar söyleyen Sertab Erener’in büyüleyici konseriydi. Müzik dolu anlara, geçtiğimiz günlerde stratosferde gerçekleştirdiği performansıyla Guinness Dünya Rekoru'na giren ünlü DJ ve prodüktör Burak Yeter’in uzay temalı gösterisi eşlik etti. Yeter, canlı performansla gençlere unutulmaz bir gece yaşattı.