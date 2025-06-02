Tibuk'tan açıklama

Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk ile eşi Serap Tibuk'un boşanma süreci devam ediyor. Serap Tibuk'un 2 milyar 500 milyon lira maddi, 1 milyar lira manevi tazminat talepli davası İstanbul 14'ncü Aile Mahkemesi'nda görülmüştü. Mahkeme 500 bin lira yoksulluk nafakasına hükmetmişti. Ayrıca 850 milyon TL'de tazminat ödenmesine karar verilmişti. İstinaf ise nafakayı 350 bin liraya, tazminatı da 50 milyon TL'ye düşürmüştü. İş insanı Besim Tibuk'un, Serap Tibuk'un 3 dairesinde hak iddia ettiği ve eski eşi Serap Tibuk'un taşınmazlarına mahkeme kararıyla satış ve devir yasağı aldırdığı öğrenildi. Serap Tibuk, iş insanı Besim Tibuk'un satış ve devir tedbiri kararını kamuoyunun bilgisine sundu.