10. yıla özel “Pasajda Bir Yıl” sergisi...

Türkiye'nin sanat alanında öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olan İyilik İçin Sanat Derneği, sanatın daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla 10. yılında da faaliyetlerini sürdürüyor. Genç sanatçıların bir yıl boyunca yoğun emekle ürettikleri eserlerden oluşan “Pasajda Bir Yıl” sergisi, aynı

zamanda derneğin 10 yıllık sanat yolculuğunu taçlandırdı. İş, sanat ve basın dünyasından birçok ismi bir araya getiren 10. yıl kutlamasında konuşan İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Derneğimizi kurarken hayalimiz, sanatın iyileştirici ve birleştirici gücünü daha çok insana ulaştırmaktı. Bugün geriye dönüp baktığımızda, yüzlerce genç sanatçının hayatına dokunduğumuzu, binlerce saatlik üretime olanak sağladığımızı görmek tarifsiz bir mutluluk. Onların ilk tuval heyecanına, atölyelerdeki üretim süreçlerine, sergi açılışlarında gözlerindeki ışıltıya ortak olduk. Bu yalnızca bir dernek faaliyeti değil; aynı zamanda inşa ettiğimiz bir dayanışma ve iyilik hareketiydi. Sanatı ulaşılamaz değil, yaşayan bir değer olarak topluma taşıma çabamızda en büyük gücümüz,inanan, emek veren ve paylaşan insanlar oldu. Bugün geldiğimiz noktada, bir hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek; iyiliğin ve sanatın birlikte nasıl büyüdüğünün en güzel kanıtı.”

Onur AYDIN