İkilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog inşa etmeyi amaçlayan Dualite sergisi, 13 bağımsız sanatçının katılımıyla “Alara Başar, Batuhan Daşdemir, Dilara Pak, Eda Duru Çetin, Fatih Kahya, Gonca Acar, Mustafa Mutlu, Mesut İkinci, Oğuzhan Atatanır, Özlem Çetin, Reyhan Mente, Seda Dokumacı ve Sefa Çatuk 15 Mayıs-29 Haziran 2025 tarihleri arasında Loft Art’ta ziyaret edilebilecek.

Loft Art’ın bu yeni sergisi, sanat üretiminde sıklıkla karşımıza çıkan ikilik kavramı üzerinden şekillenen bir diyalog alanı inşa etmeyi amaçlıyor. Sergi, karşıtlıklar, benzerlikler ve geçişkenlikler üzerinden ilerleyen ikili sunumlar aracılığıyla, sanatçılar ve eserler arasında çok katmanlı bir söylem öneriyor. Modern ve çağdaş sanat pratiğinde ikilik yalnızca bir karşıtlık biçimi olarak değil, aynı zamanda anlam üretiminin temel araçlarından biri olarak varlık gösterir. Beden ve ruh, doğa ve yapay, gerçeklik ve temsil, hareket ve durağanlık gibi eksenlerde şekillenen bu karşıtlıklar, bu sergide birbirleriyle ilişki kuran ve birbirlerini dönüştüren ikili anlatılar olarak sunuluyor.