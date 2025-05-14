Boğaz'ın kıyısında davet...

Aslıhan Doğan Turan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin davetlileri bir araya getirdi. Boğaz kıyısındaki Kandilli mağazasında düzenlenen davette, Elsa Crystal’ın doğanın estetiğinden ilham alarak modern dokunuşlarla şekillendirdiği koleksiyonları sergilendi. Konuklara, tasarımların arkasındaki yaratım süreci ve markanın vizyonu keyifli sohbetler eşliğinde aktarıldı. Etkinliğe katılan isimler arasında Güler Aşar Doğan, Dilahan Doğan, Selin İmer, Emine Özer, Nora Kalpakçıoğlu, Talya Kalpakçıoğlu, Rüya Büyüktetik, Nida Bulut Bozkurt, Buse Terim, Carolin Almozlino, Seda Şahin Vardar ve Nesligül Albayrak gibi birçok tanınmış sima yer aldı.