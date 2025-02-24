Magazin Hattı

Yeni sanat mekanı...

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul’un nadide semtlerinden Cihangir’de yeni bir sanat alanı açtı.

Giriş: 24 Şubat 2025 Pazartesi
Yeni sanat mekanı...

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, İstanbul’un nadide semtlerinden Beyoğlu/Cihangir’de açtığı ArtMahall’de sanata yeni bir alan açacak.Türkiye’de ve dünyanın farklı noktalarında 200’den fazla karma sergiye katılan, yürüttüğü uluslararası sanat projeleriyle adından söz ettiren Kaplanoğlu, resimlerine özel bir gösteri ve etkileşim alanı olarak açtığı ArtMahall’de 28. kişisel sergisi AŞK ile sanatsever dostlarını buluşturdu.. Çocukluğunun coğrafyasından esin ile zihnine yansıyan imgeleri, çok katmanlı zeminler üzerindeki benzersiz doğa soyutlamalarına dönüştürdüğü akrilik boya resimlerinde sanatçı, açık bir yapıt ortaya koyuyor. İzleyeni her bakışta yeni bir algıda başka bir görüye sürükleyerek duyguların bilinen kimliklerini bir oyun alanına çeviriyor. Kaplanoğlu ArtMahall’de açtığı AŞK sergisi hakkında şunları söyledi; “Akademik ve sanatsal olarak bu alanın hem üretim sürecinde hem de sanatçı-sanat yapıtı-sanat alımlayıcısı üçgeninde yoğrulmayı, öyle bir etkileşimde aşkı hissetmeyi düşlüyorum. Eserlerimde de bu duygunun karşılığının olduğunu düşündüğüm için ArtMahall’in açılışını AŞK ile kutlamak istedim”. Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu’nun AŞK adlı kişisel sergisi, 23 Nisan 2025 tarihine kadar Derya Aydoğan küratörlüğünde ArtMahall’de görülebilecek.

Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu Yeni sanat mekanı...

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