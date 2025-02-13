Tibuk davacı oldu!

Yıllar süren boşanma sürecinde zorlu günler geçiren Serap Tibuk boşanma sonrası adıyla "Serap Gülcan" kiracı olarak oturduğu evden kısa bir süre önce huzursuz olduğu için ayrılma kararı almıştı. Yedi yıl kiracı olarak oturduğu evinden ev sahibinin "Torunum oturacak" diyerek tahliye davası açması ile huzuru kaçan cemiyet hayatının renkli ismi hakkında çıkan asılsız ve karlama haberlerine karşı savaş açtı. Bebek'te oturduğu dairesini kendi rızası ile tahliye ettiğini belirten Serap Gülcan avukatı Av. Dr. Gökçe Yıldırım vasıtasıyla yaptığı açıklamada "Oturduğum evde yedi yıl boyunca her yıl kiramı yıllık olarak peşin ve düzenli bir şekilde ödedim. Buna rağmen kontratım devam ederken çeşitli bahanelerle beni evimden çıkartmak istediler. Tahliye kararı çıkmasına karşılık istinaf mahkemesinde dava devam ediyor. Evi boşaltmam gerekmiyordu. Ancak artık huzurum kalmadı ve kendi rızam ile daireyi boşalttım. Yani beni hiç kimse icra yoluyla evden çıkartmadı. Ben kendim çıktım" dedi. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, ev sahibi Oya Güneş ile arasındaki tahliye davası sırasında hakkında pek çok asılsız haberlerin çıkarıldığını belirten Serap Gülcan, bu haberlerde açık ev adresinin paylaşıldığını, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve kişisel haklarına karşı saldırı olduğunu belirtti. Bu haberler için yayın yasağı kararı aldırdığını ve evini tahliye etmesine rağmen bu haberlerin çıkmasına vesile olanlar ve çıkaranlar hakkında hukuki işlem başlattığını, suç teşkil eden haberler ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduklarını söyledi.