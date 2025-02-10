Magazin Hattı

Özel akşam yemeği...

Lüks saat markası özel bir davetle misafirlerine koleksiyonlarını tanıttı.

Giriş: 10 Şubat 2025 Pazartesi
Özel akşam yemeği...

Breguet, Greenwich Saat iş birliğiyle seçkin konuklarını Le Baron Restaurant, Zorlu Center’da özel bir akşam yemeğinde ağırladı. Bu özel davette, saat tutkunları, markanın kurucusu Abraham-Louis Breguet'nin yedinci nesil torunu ve şu anda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Emmanuel Breguet ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile unutulmaz bir sohbet deneyimi yaşadı. Konuklar, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Osmanlı İmparatorluğu ile Breguet arasındaki tarihi bağları aktardığı söyleşiye tanıklık ederken, Emmanuel Breguet markanın mirası ve saatçiliğin geleceğine dair öngörülerini paylaştı. Gecenin ev sahipliğini üstlenen Greenwich Saat Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Sapan ve Başkan Yardımcısı Zehra Sapan Aydın, böylesine değerli iki konuğu ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek, Breguet markası ile uzun süredir devam eden başarılı iş birliğinden ve markanın mağazalarına kattığı değerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aydın, bu tür özel etkinliklerin gelecekte de devam edeceğini belirtti. Davetliler, üstün işçilik ve zarafetiyle dikkat çeken Breguet’nin son model saatlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Tarih ve teknolojinin buluştuğu bu özel gece, konukların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı.

Greenwich Saat

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