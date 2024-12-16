"Yatırımlarda yükseliş sürecek"

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2024’ün ilk 10 ayında 8.5 milyar dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’tan geldi. Resmi verilere göre 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 272 milyar doları aştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin güçlü yatırım ortamı ile yabancı yatırımcılar için önemli bir adres konumunda olduğunu belirterek, ”Gelen yatırımlar Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki potansiyelini ortaya koyuyor. Ülkemiz güçlü altyapısı ve ekonomisiyle uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi. Teknoloji, yapay zeka, robotik süreçler, fintech ve e-ticaret gibi alanlar önümüzdeki dönemde en çok yatırım artışının olduğu alanlar olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize geleceğini düşünüyorum” İfadelerini kullandı.