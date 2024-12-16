Magazin Hattı

"Yatırımlarda yükseliş sürecek"

Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin yatırım ortamını değerlendirerek 'Yatırımlarda yükseliş sürecek' dedi.

Giriş: 16 Aralık 2024 Pazartesi
"Yatırımlarda yükseliş sürecek"

Türkiye’ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 2024’ün ilk 10 ayında 8.5 milyar dolara ulaştı. Ocak-ekim döneminde en fazla yatırım ise Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallık’tan geldi. Resmi verilere göre 2002 yılından itibaren Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin toplam değeri 272 milyar doları aştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin güçlü yatırım ortamı ile yabancı yatırımcılar için önemli bir adres konumunda olduğunu belirterek, ”Gelen yatırımlar Türkiye'nin teknoloji ve üretim merkezi olma yolundaki potansiyelini ortaya koyuyor. Ülkemiz güçlü altyapısı ve ekonomisiyle uluslararası yatırımcılar için cazip bir merkez haline geldi. Teknoloji, yapay zeka, robotik süreçler, fintech ve e-ticaret gibi alanlar önümüzdeki dönemde en çok yatırım artışının olduğu alanlar olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin uyguladığı ekonomik programlarla uluslararası doğrudan yatırımların ülkemize geleceğini düşünüyorum” İfadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Boğaz'da buluştular...

Yurtdışında yaşayan ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, hafta sonu Türkiye'ye gelerek yakın dostları Nevbahar Koç ve Esra Tümen ile Boğaz'da buluştu.

Güncel Machler'in yeni yıl hazırlığı...

Bettina Machler, torunlarıyla mutfağa girip yeni yıl sofrası hazırladı.
Güncel Ailece yılbaşı yemeği yediler

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, eşi Gökhan Kokuludağ ve kızlarıyla birlikte yılbaşı yemeği yediği anları paylaştı.
Jet Set Madonna hayranlarını kızdırdı

Madonna, Papa'nın yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraflarını içeren son Instagram gönderisiyle hayranlarını kızdırdı.
Davetler Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern’in 20. yılında düzenlenen Gala Modern’de sanata ve eğitime destek için yarışıldı.
Davetler Sanat ve eğitim için buluştular...

İş ve cemiyet dünyasının seçkin simaları, Gala Modern'in eğitime destek yarışında yer aldılar.
Magazin Hattı Yeni yıl kutlaması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri bir derginin yeni yıl kutlamalarına katıldı.
Güncel Özilhan'ın seyahat tarzı...

Stiliyle kadınlara ilham olan cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, havalimanında poz verdi.
Magazin Hattı Lezzet ve eğlence buluştu

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Karaköy’ün tarihi ruhunda lezzetler eşliğinde gerçekleşen davete katıldılar.

Güncel "Senin torunun olmaktan gurur duydum"

Neslişah Alkoçlar Düzyatan, anneannesi Hülya Koçyiğit'in doğum gününü kız kardeşi Aslışah Alkoçlar Demirağ ile birlikte organize ettiği sürprizle kutladı.

Jet Set Jennifer Lopez mutfağa girdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, iddialı elbisesiyle mutfağa girip yemek pişirdi.
Magazin Hattı "Yatırımlarda yükseliş sürecek"

Dr. Erkan Kork, Türkiye’nin yatırım ortamını değerlendirerek 'Yatırımlarda yükseliş sürecek' dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.