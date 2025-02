World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı,yeni yazacağı Doğanın Terapötik Reçeteleri Fitoterapi kitabı için Londra'ya gitti. 1759’da Galler Prensesi Augusta tarafından Londra’da temelleri atılan Kew Gardens'ı ziyaret eden Sabancı, dünyaca ünlü botanik parkta tarifleri için ender bulunan bitki türlerini inceledi.