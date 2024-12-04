“40. Yıl Ertuğrul Ateş” sergisi...

DenizBank’ın kültür sanat mekanı Galeri Deniz, “40. Yıl Ertuğrul Ateş” sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı. Ressam Ertuğrul Ateş’in 40 yıllık sanat hayatında ürettiği eserlerin bir seçkisinden oluşan serginin açılışı, iş ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Ertuğrul Ateş’in geçmişle günümüzü harmanlayarak, kültürel mirasımızı çağdaş üslupla yeniden yorumladığı eserlerinden oluşan; küratörlüğünü Sinem Omay ile birlikte üstlendiği sergi, 3 Ocak 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Serginin açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş: “Ertuğrul Ateş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden; sanata gönül ve ömür vermiş bir emekçi. Kendisinin 40. yılını kurumumuz çatısı altında kutlamaktan son derece mutluyuz. DenizBank olarak her zaman hisse senetlerinin yanı sıra, hissi senetlere de yatırım yapan bir kurum olduk. Sanatın, hayat damarlarımızdan biri olduğuna inandık. Bugün itibarıyla, ülkemizdeki altı senfoni orkestrasından üçü olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın yanı sıra, Devlet Çok Sesli Korosu’nun ana destekçisiyiz. Sahne sanatları ve görsel sanatlar bizim için son derece önemli. Galeri Denizimiz de, resmi, müziği, sanatın farklı disiplinlerini kurumumuzun içine daha fazla dahil ederek, somut şekilde yaşattığımız mekanımız. Bugün burada, genç nesillere de ilham verip onları güzel sanatlara yönlendiren Ertuğrul Ateş gibi Türkiye’nin çağdaş sanatçıları arasında önde gelen bir ressamı ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz”.

Onur AYDIN