Emre’den Şifa Sanatı sergisi…

1986 İstanbul doğumlu Merve Tüfekçi Emre, sanat eğitimini Parsons The New School for Design’da tamamladı. Zamanla içsel yolculuğunda derinleşerek Kişisel Gelişim, Enerji Eğitimi ve Sanat Terapisi alanlarında uzmanlaşarak, farklı disiplinlerle çalışmaya başladı. Sanatçı, resimleri ile yalnızca estetik bir deneyim sunmayı değil, aynı zamanda izleyiciyi kendi içsel yolculuğuna davet etmeyi hedefliyor. Her bir tablo, bir dönüşüm hikâyesi anlatıyor. Bastırılmış duyguların serbest bırakıldığı, özgürleşmenin kutlandığı birer meditasyon alanı sunuyor. Eserleri ile ilgili bilgi veren Şifa Sanatçısı Merve Tüfekçi Emre, “2018 - 2019 dönemi benim dönüşüm yaşadığım, yeniden dönüştüğüm, küllerimden yeniden doğduğum, kabuk değiştirdiğim bir zamandı. O dönem çok eser yaptım. Hepsi benim içimde, ne zaman coşkuyu bulsam o zaman yaptığım tablolar olma özelliğini taşıyor. Hiçbir zaman mutsuzken, ‘Resim çizeyim moralim düzelsin’ demiyorum. İçimde coşkuyu, o tanrısallığı hissettiğimde hemen bir şeyler çıkarmak, renklerle çalışmak istiyorum. O coşkuyu akıtıyorum resimlerime. Burada sunta üstüne, kraft kâğıt üstüne, tuval üstüne, beyaz kâğıda, karton üstüne, tahta üstüne yapılmış 45 eser var.” dedi.